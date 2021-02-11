前教師因賭拮据 騙學校370萬囚46月

求情：失教職轉任揸的士不善理財

辯方為被告蔣怡興（38歲）求情稱，被告執教鞭15年，從沒誤人子弟，因本案已失去工作，轉為任職的士司機，惟不善理財。法官陳廣池問被告有沒有壞習慣，辯方稱被告不能量入為出。法官再問：「咁大使喺邊？」辯方稱被告「由普通嘅大使變為更大使，希望搵多點錢，有去投注站買足球賭博」，法官聞言稱：「我就係等你呢句，經濟拮据其實係一個字『賭』？」辯方同意。法官關注為何被告會開設4間公司犯案，辯方稱被告因「泥足深陷」，並擔心債主會到學校騷擾他，會令他工作不保，法官即打斷說：「即係佢都有去借財仔？」辯方確認，稱現時尚欠債400萬元，但因面子問題至今未申請破產。

官追問下揭現欠債400萬元

法官判刑時說，被告在4年間利用職權、學校信任屢次犯案，徹底破壞誠信，被告現債台高築，但在他前僱主、學生及同事的求情信中，稱他真心培育學生，信他會盡快戒賭，再貢獻社會，除認罪獲扣減刑期外，另酌情扣減3個月刑期。

案情指出，該校2015年9月成立委員會，處理多項學校設施改善項目，被告負責聯絡潛在承辦商報價及邀請投標。他涉嫌使用載有虛假陳述的利益衝突申報書、投標摘要、批核紀錄等誤導校方，涉及項目包括構建歷史畫廊、翻新教堂、安裝課室白板、更換LED燈管等。被告另成立4間公司，就11個項目向學校提交報價，當中有部分項目合約判予該4間公司；他又涉盜竊校方逾370萬元，包括強制驗樓計劃下的項目及窗戶維修項目。

【案件編號：DCCC 322/21】