私家車撞「黃店」捲閘 追緝兩男一落網

案件由元朗警區反三合會行動組接手，一度追緝兩名男子，其中一名身高約1.7米，案發時戴綠色頭盔、身穿黑色短袖衫及長褲；另一人案發時戴黑色頭盔、身穿橙色衫。至昨早11時，警方於元朗拘捕一名33歲姓陳男子，涉嫌刑事毀壞。

凌晨3時許，元朗教育路68號地下魚一壽司，被途人發現遭私家車撞閘，警員到場調查，發現私家車車尾撞毁店舖兩米乘兩米捲閘，車頭掃毁行人路鐵欄及路牌。涉事私家車掛有車牌但行車證被撕走，警方不排除有人偷車犯案。

男司機下車戴頭盔 電單車接應

警方其後聯絡負責人返店協助調查，並翻看店外閉路電視片段。魚一壽司事後在facebook專頁上載有關片段，顯示涉事白色私家車從仁樂坊剷上行人路，高速行駛約20米，越過壽司店後，再快速倒駛並急扭右軚，車尾撞凹捲閘，車頭掃毁路牌及鐵欄。穿黑色衫褲的男司機下車時取出綠色頭盔戴上，其時一輛接應電單車駛至，司機跨過鐵欄，走過對面馬路跳上電單車後逃去。

據負責人透露，該店在上址開業6年，無分店，亦無結怨、欠債或曾被恐嚇，故對被撞閘破壞原因不明。魚一壽司其後在社交媒體專頁留言指事發前半小時，疑涉案電單車已停在附近一店門外，希望附近商戶或街坊提供接應電單車資料。