調查：全港六成住戶有網購 每月平均花1668元

68% 15至44歲住戶有網購

統計處的2019/20年住戶開支統計調查結果顯示，全港有143.9萬個家庭住戶有網購，反映網購甚為普遍。在長者住戶（即所有成員均為65歲或以上）中，有網購的比例佔整體29%，而在有15至44歲成員的住戶中則佔68%，反映年輕一代網購較普遍。

調查顯示，有網購的住戶每月平均網購開支為1668元，佔他們在各商品及服務上的每月平均開支21,377元的7.8%（不包括住屋開支），當中33%每月網購金額少於250元，而22%住戶的每月網購消費為2000元或以上。

網購訂餐飲佔四成最多

各種商品或服務種類中，37%住戶表示有在網上訂購餐飲，是最普遍的網上消費種類；其次為數字媒體、線上服務及線上預訂服務（16%）；旅行及休閒活動（15%）；電器用具、影音器材及資訊及電訊設備（10%）。

中大商學院高級講師李兆波表示，調查顯示網購在本港已甚普及，但每月網購金額不算多，估計與本港仍未能通關，市民透過旅遊網站消費較大金額的交易減少有關。