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港鐵付款僅0.5%用二維碼 擬擴闊乘車優惠支付工具

【明報專訊】多個公共交通服務機構自去年起陸續引入二維碼支付車資，但政府稱今年上半年，各公共交通只有0.2%至0.5%的乘客人次以二維碼付費。當局又稱，會研究加快將適用的電子繳費系統納入公共交通費用補貼計劃。

港鐵自1月起接受以二維碼支付車資，運輸及房屋局長陳帆昨回答立法會書面質詢時指出，今年1月至6月期間，港鐵重鐵網絡共有353.9萬人次使用二維碼支付車資，使用率僅佔0.5%，至於專營巴士及專線小巴，分別有30.7萬及12.5萬人次使用二維碼付費，使用率各佔約0.5%，至於渡輪則只有4000人次使用二維碼，使用率僅0.2%。

二維碼付巴士小巴亦僅0.5％

市民現時須用八達通，才可受惠公共交通費用補貼計劃和長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）。

陳帆稱，考慮到個別公共交通服務營辦商已提供八達通以外的電子支付方式，已初步接觸個別電子繳費系統營辦商，研究如何加快將適用的電子繳費系統納入公共交通費用補貼計劃。

至於2元優惠計劃，他則指政府有必要杜絕濫用，但掃描二維碼支付車費毋須實名登記，支付車費時亦不會展示使用者的照片，難以核實合資格乘客身分，有需要規定受惠者使用特設、印有相片及中、英文姓名的個人八達通卡「樂悠卡」。

另外，陳帆表示港鐵預期明年初會提供更多的電子支付系統選擇，亦將於明年起分階段更換及提升車站的出入閘機，預期乘客可於2023年起使用信用卡付車費。

相關字詞﹕電子支付 八達通 港鐵 二維碼支付

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