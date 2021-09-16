科技園入稟收地 保安局令凍結蘋果印刷公司廠房

原告為香港科技園公司，被告為蘋果日報印刷有限公司。入稟狀提到，雙方於1999年5月簽訂租約，被告向原告租用將軍澳工業邨的用地。由於被告違反租約條款，原告今年6月向被告發出違約通知，現要求法庭頒令租約失效，並要求被告將地皮交吉。

索償每日1.3萬 彌補租金損失

入稟狀透露，被告今年8月透過律師發出交還物業通知書，表明主動交還涉案用地，原告要求法庭裁定該份通知書無效。此外，原告要求法庭頒下禁制令，禁止被告將物業轉讓予第三者。

入稟狀又指出，原告要求被告以每日13,575港元計算，向原告賠償違約期間的租金損失，直至原告滿意補償為止。

就蘋果日報印刷被頒凍結令，保安局長鄧炳強昨解釋，廠房屬於與違反國家安全罪行相關的財產。他表示，涉案公司已被控危害國家安全、勾結外國勢力，當局已將證據給予被告，相信日後法庭審訊時社會將知悉相關理據。

【案件編號：HCA1384/21】

（港區國安法）