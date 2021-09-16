黎智英方：財產不包括投票權 申解凍 收窄入稟狀 盼將壹傳媒清盤

本案原告為黎智英，被告為保安局長。案中爭議在於《港區國安法》第43條實施細則附表3的「處理」（deal with）涉案財產，是否包括黎智英不得直接或間接行使壹傳媒的股份投票權。

稱局方視蘋果史上最具顛覆性刊物

國際反恐例 凍產亦不包投票權

代表黎智英的資深大律師黃繼明表示，國安法實施細則參考了《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的內容，但該條例列明只有5種方法「處理」恐怖分子的財產，包括收受、隱藏、處置、調離及抵押財產，沒有指明要凍結股份投票權。

黃繼明強調，黎智英面對違反國安法的嚴重指控，被指是「重光團隊」（SWHK）的幕後主腦，但與他作為壹傳媒大股東沒有任何關係。黃稱，從書面陳辭可見，保安局長儼如將《蘋果日報》視作「人類歷史上最具顛覆性的刊物」（biggest subversive publication of history in mankind），亦是黎智英的顛覆性資產（subversive assets），但《蘋果日報》已經停止出版和營運，黎智英透過投票可做的事情有限，無可能透過投票權危害國安。

局方：可投票委他人作非法活動

代表保安局長的資深大律師孫靖乾反駁指，黎智英本身面對國安法案件，一旦他獲准行使投票權，可以委任他人掌管壹傳媒、成立基金作政治宣傳、利用金錢資助非法活動，甚至將壹傳媒轉移至海外，有條件干犯國安罪行。孫又稱，根據上訴庭早前裁定政府引用《緊急法》合憲，法庭可以依法詮釋，2019年6月起的社會事件，令香港陷入公眾危機。

聆訊中途，黎智英一方表明，因應事態最新發展，希望本案集中於恢復投票權後，黎智英可以投票讓壹傳媒順利清盤，而如果有新董事加入壹傳媒，黎智英可以投票決定是否批准加入。保安局長一方質疑，黎已放棄原本入稟狀的申請，法庭應該駁回解凍申請。

【案件編號：HCMP956/21】

明報記者

（港區國安法）