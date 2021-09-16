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特快公屋家庭申請明揀樓 1400伙8曾涉兇殺案

【明報專訊】公屋平均輪候時間增至5.8年，申請房屋署不受歡迎或曾發生兇殺案公屋單位的「特快公屋編配計劃」，今年接獲約6萬宗申請，較去年6.27萬宗申請略減，但整體超額申請仍達29倍。

房屋署昨日先上載家庭申請者揀選單位名單，涉逾1400個單位，其中8個曾發生兇殺案。房署會按照單位空置年期提供租金優惠，最多享一年的半租優惠。

連單身戶共2000伙 超額申請達29倍

房署回覆稱，今年「特快公屋編配計劃」接獲約6.08萬宗申請，包括約3.19萬宗單身申請及約2.89萬宗二人或以上家庭申請；今期可供揀選單位約2000個，其中供家庭申請者揀選單位的名單昨已上載網頁。

房署表示，明日（17日）起將展開揀樓程序，首批為家庭申請者，第二批為單身申請者；會視乎剩餘單位所屬地區和類別，根據申請者揀樓優次、地區及單位類別，分批邀請出席揀樓。

根據名單，可供家庭申請揀選「不受歡迎」單位涉1410個，其中8個曾發生兇殺案，分別位於大窩口邨富貴樓、葵涌邨映葵樓、友愛邨愛暉樓、南山邨南樂樓、慈正邨正安樓、彩雲二邨瓊宮樓、瀝源邨榮瑞樓、沙角邨綠鷺樓；單位面積介乎約184至428平方呎，租金由1236至3606元不等。

其中綠鷺樓的單位曾於2002年及2008年發生兇殺案，過往多次納入名單仍無法租出，最新租金為1317元，署方並提供12個月的半租優惠。而最新成為「凶宅」的映葵樓單位，去年9月發生倫常謀殺案，46歲母親疑向21歲智障兒子餵下安眠藥，再用膠帶勒斃；該單位面積約428呎，租金為3606元，不設半租優惠。

除發生兇殺案的單位外，今次亦有約180個單位曾發生自殺或意外死亡事件；亦有部分曾發生追討欠債、住戶自然身故等情况。房委會表示，接受該計劃編配的申請者，在租約期生效起計3年內，不可要求調遷。

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