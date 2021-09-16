指「顏色經濟圈」包裝政治活動 鄧炳強籲警惕

鄧炳強在立法會回應質詢，稱2019年發生「黑暴」，除了可見的暴力衝突，亦有破壞分子提出「顏色經濟」，以政治立場區分經濟行為，中傷、污衊、醜化、抵制持不同政見的商業機構。他指這種建基於政治立場的手段，損害自由經濟，製造撕裂。

謝偉俊促引國安法處理「黃圈」

建制派謝偉俊表示：「用顏色經濟包裝政治活動，既然我們定性了有關活動有政治陰謀、與政治活動有關，亦理解到有所謂黃色經濟圈，一些單位賺了額外的錢，用來資助有關黑暴行為，當局會否加快考慮用國安法或相關條例，處理這些政治問題？」鄧炳強回應稱，要以證據為本，除了現有的刑事罪行，可用刑事罪行條例第9、10條，煽動意圖有關罪行，或國安法第20或22條，即分裂國家或顛覆國家政權罪。

石牆花結束 鄧稱與自己無關

此外，鄧炳強早前指有團體「斂財」，透過向囚友輸送物資，讓在囚者在監獄製造特權，「從而進行一些危害國家安全的事情」。前日關注囚權組織石牆花結束服務，鄧炳強昨回應指是屬團體自行決定，與他無關，他表示尊重，「我沒有要求這些組織解散」。他稱不便透露當局是否正調查石牆花。