工聯會：會員名單多不公開

羅健熙：官員呼籲已構成壓力

目前《職工會條例》要求工會每年提交帳目表；但未見要求公開會員名單。陸頌雄接受本報查詢時表示，若因國家安全理由要求證明情况，屬合理理由，但如非法庭要求，亦可選擇不提交資料，稱警方要求提交資料有法定程序。

按例每年查數 財政無秘密

至於鄧炳強倡記協公開資料是否合理，陸頌雄指出，《職工會條例》每年「查數」，工會財政上不存在秘密，「除非面一盤數、枱底一盤數」；至於會員名單，他稱除非政府、法庭要求，否則一般不公開，惟認為釋除公眾疑慮並非壞事；若展示整個清單或涉個人私隱問題，但公開學生記者、公民記者、媒體僱員等分項數字則問題不大。工聯會黃國健表示，鄧炳強的說法是「提議」而非「命令」，意味記協可聽可不聽，認為如記協「真金不怕洪爐火」，可自行衡量、毋須遵從；但若有可能觸犯法律、「不想被人知道的底」，便要考慮合作換取法庭從輕發落。

被問願意公開名單否

員佐級協會：忠誠勇毅不受質疑

香港警察隊員佐級協會主席林志偉表示，鄧炳強是基於社會上的質疑，「記協應該有機會可能違反國安法的法例，所以局長才有這些說法，這些質疑不是突然的」。他認為，為釋除社會疑慮，記協應該開誠布公。

不過，員佐級協會目前亦無公開會員名單，林志偉稱，員佐級協會有約2.5萬名會員，均為現職警察，每名會員每月收取10元會費。他重申協會並非工會，每年均有報稅及核數，並無收取捐款，亦不能接受贊助。被問會否願意公開會員名單，林志偉說要知道基於什麼理由，「鄧sir（鄧炳強）唔會無端端叫我公開，記協被質疑與外國勾結嘛，但（員佐級）協會無被質疑，一定要有基礎，才會被社會、國家質疑，但我哋無呢啲，我哋忠誠勇毅」。