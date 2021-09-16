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鄧炳強促記協公開會員名單釋疑 陳朗昇指違私隱例 質疑跨過勞福局問責

【明報專訊】繼接受《大公報》專訪時批評香港記者協會「滲透校園」及質疑其代表性，保安局長鄧炳強昨日再出言狙擊記協，包括質疑是否政治中立，並認為記協可公開會員名單及財務狀况，以「釋除疑慮」。記協主席陳朗昇表示，公開會員名單恐違私隱條例及收集資料原本目的，無法做到，並指記協作為工會，受職工會登記局規範，「不明白為何鄧炳強局長，今天跨過勞福局及勞工處同事，向記協問責」。據《職工會條例》，沒有對工會公開會員名單的要求（見另稿）。

鄧炳強昨在立法會見記者，他稱日前接受採訪時對記協作出一些質疑，有關質疑並不是他個人，社會上其實有很多人都有相當的疑慮。他列出五大質疑，包括記協處理不同傳媒機構的指控時，態度有別；他又重提曾有13歲學生記者，質疑記協內記者專業性達哪程度；並建議記協開誠布公，考慮公開會員名單，「當然要撇除個人資料」（見表）。

鄧倡「撇除個人資料」公開

陳：任職機構已屬個人資料

記協隨後發稿回應，對「撇除個人資料」下公布會員名單的建議，記協認為鄧炳強「邏輯混亂」，指會員所任職的傳媒機構，亦為其「個人資料」一部分，記協無法推敲出，如何在「撇除個人資料」下，公布會員來自什麼媒體。記協又重申，根據私隱條例，未經當事人同意，記協不能披露會員個人資料。不過，記協提供最新的會員人數分類，稱至昨日共有486人，包括正式會員331人、附屬會員22人、公關會員34人、學生會員56人，另有退休會員及永久會員共43人。

陳朗昇下午見傳媒，他指鄧炳強是有公權力的人，希望局長了解自己的權力。他逐一回應鄧炳強的質疑，強調記協「從無收過外國勢力任何一分一毫的錢、捐款」。他說，記協會透過會員大會，向會員交代帳目及會員資料，並受職工會登記局監管，不明白為何鄧炳強跨過勞福局及勞工處，向記協問責。

對於鄧炳強受訪時曾形容記協「滲透校園」，陳朗昇認為非常不理想，「正如若有人說『少年警訊入學校，是警察滲入校園』，我都覺得用字不理想」。他澄清，記協過去曾與學校合作舉行講座，會安排現職記者或執委成員分享採訪經歷和傳媒教育，主要叫學生多看多聽不同傳媒機構的報道，強調沒有提供政治傾向和立場。他又指，近年學校邀請記協分享的數目有下降趨勢，由2018年有10多間中學邀請，到去年少於幾間。

稱捍自由 記協不輕言解散

陳朗昇表示，記協從無違反《港區國安法》和香港法例，一直根據《職工會條例》和會章辦事，他不擔心當局會引用國安法「令我們消失或解散」；他又稱沒有「中間人」聯絡記協。不過，陳朗昇指「大家生活在2021年9月的香港，都會明白，是否解散，不由我們決定」。他重申，記協執委接任時已知道現時社會環境「風高浪急」，但記協也認為新聞自由及同業權益非常重要，故不能輕言解散，記協會堅持至最後一刻。

呂秉權：記協無偏袒某陣營

浸大新聞系高級講師呂秉權表示，記協歷來捍衛言論自由，為行家採訪權益發聲，並無偏袒某一個所謂政治陣營。他認為傳媒工會為業界爭取採訪自由的權利，政府及各界不需要過度推演，質疑是否「政治中立」。

本報向個人資料私隱專員公署查詢，私隱公署回覆指，留意到保安局長發言提到「當然要撇除個人資料，因為我們不應查閱別人的個人資料」。公署指若不涉及披露個人資料，《個人資料（私隱）條例》並不適用。

相關字詞﹕陳朗昇 香港記者協會 記協 鄧炳強

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