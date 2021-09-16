初步選址伊院屯院 最快本周設注射站

食物及衛生局長陳肇始昨書面回覆立法會議員質詢時說，政府透過不同方法鼓勵及便利長者接種疫苗，例如在商場、屋邨或地區舉辦健康講座，醫護人員解答長者及家屬疑問，並即場安排接種。陳續稱，醫管局短期內向專科或普通科門診覆診的病人簽發「轉介信」，讓病人可到社區疫苗接種中心打針；局方亦正與醫管局商討，安排於個別公立醫院設立疫苗注射站，以讓到專科門診覆診的長者諮詢醫生而適合接種疫苗後，可獲安排即時接種。

陳肇始書面回覆另一項質詢時表示，今年6月至8月期間，本港共錄得271宗確診，當中已完成接種疫苗佔91宗，沒有或未完成接種的個案有180宗。上述91宗個案中，無病徵的比例為77%。她補充，於6、7及8月抵港並接受檢疫的人單中，分別有33%、64%和80%已完成接種。

去周兩漢針後亡 當局：無關疫苗

另外，食衛局昨公布疫苗監察情况，截至本月12日的過去一周，接獲兩宗14日內接種疫苗的死亡報告，個案涉及兩名65歲和56歲的男子，均沒有臨牀證據顯示事件由疫苗引起。

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