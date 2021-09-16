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港聞二

議員稱「來港易」無助旅業 初期料剩名額

【明報專訊】身處廣東省和澳門的非香港居民，由昨日起可透過「來港易」計劃免檢疫來港。有內地居民表示，原本因簽證延遲來港開學，幸好等候期間實施新措施，可省去隔離時間及早上課；另有內地人誤以為可即場登記，結果須在深圳留宿一晚等待檢測結果。有立法會議員相信，初期每日2000個名額不會用盡，對旅遊業亦沒幫助。

本報記者昨到深圳灣口岸觀察，20歲的深圳人鄧先生稱，他本在內地大學讀書，這個學期轉學到香港高等教育科技學院（THEi）修讀三年級課程，原定上月抵港入學，但因等簽證延遲至今。他說想不到期間來港易政策出台，覺得十分方便，可省去兩周隔離時間，令他不至缺課太久。他又說有家人在港居住，過往亦曾來港小住，不擔心在港生活問題，亦對香港防疫措施感放心。

29歲的李小姐由廣西嫁到香港，兩個月前回內地辦理單程證，她以為「來港易」可即場預約，但昨日到深圳灣口岸才知道要提早登記及測試。她說，現時只能在深圳留多一晚，爭取即日完成檢測，翌日取得報告後，即日預約來港。

旅遊界議員姚思榮說據理解，截至昨午逾2000人申請來港易，相信初期每日名額不會用盡。他稱相信目前主要是探親、商務或急事來港，加上返內地或澳門仍須隔離，料措施對旅業沒幫助。

至昨晚6時304人用來港易

政府發言人稱，來港易網上預約15日凌晨投入服務，運作首小時曾不穩定，部分用戶未能連接，經修正後已回復正常，系統首小時處理近1000個預約登記。政府發言人另稱，截至昨午6時，共有304人次經「來港易」計劃抵港，深圳灣及港珠澳大橋口岸分別有265及39人次。

此外，本港昨新增一宗輸入確診，涉一名驗出L452R變異病毒株的45歲女子，本身無病徵，曾接種兩劑科興並驗出抗體。她於9月8日從英國抵港，檢疫期間確診。另有少於5宗初步確診。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 來港易

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