科委會倡青少年只打一針復必泰 全日課須打兩針指引未改 防護中心：將審視建議

12歲可否打科興需更多數據

劉宇隆料11月完成3期臨牀再討論

此外，科興疫苗只准成人接種，衛生防護中心總監林文健稱科學委員會建議政府向藥廠取更多數據，以支持下調科興接種年齡至12歲。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，下調至12歲可解決中學生無疫苗選擇的困局；至於是否下調至3或6歲，他預期科興約11月完成第3期臨牀研究再討論，希望來年第1季小學生能打科興。

疫苗可預防疾病科學委員會及新發現及動物傳染病科學委員會昨午舉行聯席會議，劉宇隆會後稱平衡好處及心肌心包炎風險後，建議12至17歲青少年只接種1針復必泰；另有專家建議青少年可選手臂或大腿接種。就再下調復必泰接種年齡，劉稱因心肌炎問題美國就下調存爭議，料藥廠短期內來港申請下調機會不高。

稱有人心臟功能短暫「無正常咁好」 半年內不可做劇烈運動

劉引述，自6月14日下調復必泰接種年齡至12歲後，至本周初錄得37宗心肌心包炎，涉及32男5女，年齡介乎12至18歲，中位數15歲，包括21宗心肌炎、心包炎4宗、心肌炎加心包炎12宗，中位數是接種後兩日內發生，整體有81%第二針後出現。他說，患者住院中位數為5至6日，部分人仍留院，有人心臟功能短暫「無正常咁好」，心肌心包炎後3至6個月內不可做劇烈運動，直至覆診獲醫生評估安全。個案需長期跟進，根據美國做法需跟進5年以上。

劉宇隆相信，因復必泰劑量偏高致心臟反應，曾探討維持打兩劑但劑量減半，礙於法例已訂明准許緊急使用疫苗的接種劑量而建議減至打1針，料可減80%心肌心包炎。

劉宇隆說，「打一針保護力肯定冇打兩針咁好」，稱目前本港疫情低，打一針保護已足夠。劉宇隆稱，起初報道指心肌炎和心包炎發生率偏低，為2萬至3萬人中有一宗，但最新資料指是5000至6000人中有一宗。新冠疫苗面世不足一年，資訊不斷更新， 當初建議打兩針非錯誤，說「來到這刻，我們覺得應該更改」。他認同若有青少年需前往疫情高發區，應予彈性允打第二針。

林文健說政府收到科委會建議後會審視和決定執行細節，亦會看接種一劑是否視作完整接種紀錄。衛生署晚上公布，今起12至17歲已預約第二劑復必泰者可網上取消，若有特別需要續打兩針，接種中心醫護會講解新建議和風險。

現時學生打兩針滿14日才可在上課以外的半日留校活動，創知中學校長黃晶榕認為，教育局應按醫學專家建議盡快調整要求，讓更多學校恢復全日面授。黃說，家長得悉青少年打針後患心肌炎或心包炎個案，或讓他們對疫苗有擔憂，學校可能更難推動。上周六打第二針的中三生黃同學表示，不滿科委會遲來的建議，打一針若早落實，不少學生便不用打兩針。

新建議下5.7萬人毋須打第二針

截至昨日，12至19歲人口有275,486人打首針復必泰，接種率61.38％；第二針有218,544人，即近5.7萬人新建議下毋須打第二針。

截至本月12日的過去一周，衛生署接獲4宗青少年懷疑出現心肌炎或心包炎的報告，個案涉及3名15歲男子及一名12歲女子，他們在接種第二針後一至26天內出現胸痛，情况穩定。

明報記者

（新冠疫情）