消防隊長：當日無被困報告 憑專業判斷逗留火場時間

另外與死者張耀升入火場行動的消防員尹建偉將明天作供，尹事後有心理創傷，作供時獲准由心理學家陪伴和支援。

首批到場的時任高級消防隊長劉勁男為現場指揮官，當日於火場入口梯間指揮煙帽隊在指定時間內行動。劉書面供辭顯示，他曾因吸入濃煙及工作時間長而身體不適，需要落樓戴上氧氣罩和在救護車休息。

供辭稱「全部倉上鎖」

時昌質疑後改稱「大部分」

劉昨接受時昌迷你倉一方盤問時提及，當日他沒有收到下屬報告有人被困，但現場濃煙密佈，視線受阻，故不能肯定；煙帽隊亦曾快速搜救。死因裁判官黃偉權其後指出，檢查倉外被鎖上鎖頭，可知裏面應該無人，劉回應煙帽隊有類似搜索。

時昌一方質疑，劉早前書面供辭稱「每個迷你倉上鎖」，劉澄清據煙帽隊入火場後匯報，是大部分迷你倉有上鎖。他在消防處一方提問下補充，消防員防火手套甚厚，難以摸到上鎖與否。

至於劉是否知悉火場溫度，劉稱升降台的消防員有使用熱能顯像機嘗試尋找火源，該儀器透過紅外線以顏色區別溫度差異，惟未能探測金屬倉內，該型號亦不能準確量度溫度。

被問及有否做動態風險評估，劉表示，有持續觀察火勢，發現火勢不受控，便撤出煙帽隊再部署。他強調會留意溫度等情况，並相信自己專業判斷，告知同袍逗留火場多久。消防員也有相關安全指引，按照火勢判斷逗留時間。

消防：間隔複雜難用「引端繩」

代表死者張耀升家屬一方關注，消防員為何沒有使用引端繩指示出入口，劉認為倉內多通道且狹窄，間隔複雜有如「過三關」，引端繩無助滅火及救援，消防員可能更容易迷失。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）