12月立選料未通關 曾國衞：研關口票站

關注選舉公平

曾：要內地當局配合

民建聯李慧琼昨在立法會提出口頭質詢，關注政府如何確保立會選舉公平順利舉行。曾國衞回應內地投票，表示內地設票站須克服技術及法律問題，亦要內地當局配合，港府會仔細研究，不會貿然推出。

澳門第七屆立法會選舉投票率見新低，全國政協常委、當然選委唐英年昨認為下跌與疫情有關；若香港年底仍未能與內地通關，恐怕有數十萬港人不會從內地返港投票，他憂慮本次立選未必達到2019年區議會選舉七成投票率。如在關口設立票站，選民投票後可免檢疫返回內地，唐英年認為是「折衷方法」，但強調通關是短期內最重要的工作。

另外，特首林鄭月娥近日提出重組政府架構，但料難在任內落實改組。曾任政務司長的唐英年稱支持林太改組方向，包括成立文化旅遊局。他稱房屋是重中之重，認為政府應成立「規劃地政房屋局」，歸納與房屋有關的政策局，令各部門融會貫通。被問會否支持林太連任，唐英年稱尚未有人宣布參選，但稱林太在「政策連貫性」方面有優勢。