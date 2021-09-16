港聞

港聞一

12月立選料未通關 曾國衞：研關口票站

【明報專訊】立法會選舉12月舉行，民建聯陳克勤預計，屆時香港與內地仍未正常通關，關注港府會否在內地經貿辦或關口設票站，讓居內地港人投票。政制及內地事務局長曾國衞表示，不會貿然決定在內地設票站，但稱當局正研究關口設票站是否可行，會與相關持份者磋商，並評估投票後回內地免檢疫安排。

關注選舉公平

曾：要內地當局配合

民建聯李慧琼昨在立法會提出口頭質詢，關注政府如何確保立會選舉公平順利舉行。曾國衞回應內地投票，表示內地設票站須克服技術及法律問題，亦要內地當局配合，港府會仔細研究，不會貿然推出。

澳門第七屆立法會選舉投票率見新低，全國政協常委、當然選委唐英年昨認為下跌與疫情有關；若香港年底仍未能與內地通關，恐怕有數十萬港人不會從內地返港投票，他憂慮本次立選未必達到2019年區議會選舉七成投票率。如在關口設立票站，選民投票後可免檢疫返回內地，唐英年認為是「折衷方法」，但強調通關是短期內最重要的工作。

另外，特首林鄭月娥近日提出重組政府架構，但料難在任內落實改組。曾任政務司長的唐英年稱支持林太改組方向，包括成立文化旅遊局。他稱房屋是重中之重，認為政府應成立「規劃地政房屋局」，歸納與房屋有關的政策局，令各部門融會貫通。被問會否支持林太連任，唐英年稱尚未有人宣布參選，但稱林太在「政策連貫性」方面有優勢。

相關字詞﹕特首林鄭月娥 內地投票 唐英年 立法會選舉

上 / 下一篇新聞

7區議員「損特區利益」宣誓無效DQ 未如政府消息放風 「即時生效」意味不追薪
7區議員「損特區利益」宣誓無效DQ 未如政府消息放風 「即時生效」意味不追薪
消防隊長：當日無被困報告 憑專業判斷逗留火場時間
消防隊長：當日無被困報告 憑專業判斷逗留火場時間
立會通過3法例修訂 「行為不檢」議員財政處分
立會通過3法例修訂 「行為不檢」議員財政處分
科委會倡青少年只打一針復必泰 全日課須打兩針指引未改 防護中心：將審視建議
科委會倡青少年只打一針復必泰 全日課須打兩針指引未改 防護中心：將審視建議
許樹昌：通關前兩月 體弱者可打3針
許樹昌：通關前兩月 體弱者可打3針
議員稱「來港易」無助旅業 初期料剩名額
議員稱「來港易」無助旅業 初期料剩名額
初步選址伊院屯院 最快本周設注射站
初步選址伊院屯院 最快本周設注射站
抵港貨船15人染疫 船長涉瞞報控詐騙
抵港貨船15人染疫 船長涉瞞報控詐騙
鄧炳強促記協公開會員名單釋疑 陳朗昇指違私隱例 質疑跨過勞福局問責
鄧炳強促記協公開會員名單釋疑 陳朗昇指違私隱例 質疑跨過勞福局問責
工聯會：會員名單多不公開
工聯會：會員名單多不公開
指「顏色經濟圈」包裝政治活動 鄧炳強籲警惕
指「顏色經濟圈」包裝政治活動 鄧炳強籲警惕
看中國前記者取回護照電子設備
看中國前記者取回護照電子設備
特快公屋家庭申請明揀樓 1400伙8曾涉兇殺案
特快公屋家庭申請明揀樓 1400伙8曾涉兇殺案
黎智英方：財產不包括投票權 申解凍 收窄入稟狀 盼將壹傳媒清盤
黎智英方：財產不包括投票權 申解凍 收窄入稟狀 盼將壹傳媒清盤
科技園入稟收地 保安局令凍結蘋果印刷公司廠房
科技園入稟收地 保安局令凍結蘋果印刷公司廠房
港鐵付款僅0.5%用二維碼 擬擴闊乘車優惠支付工具
港鐵付款僅0.5%用二維碼 擬擴闊乘車優惠支付工具
調查：全港六成住戶有網購 每月平均花1668元
調查：全港六成住戶有網購 每月平均花1668元
私家車撞「黃店」捲閘 追緝兩男一落網
私家車撞「黃店」捲閘 追緝兩男一落網
前教師因賭拮据 騙學校370萬囚46月
前教師因賭拮据 騙學校370萬囚46月
40款嬰兒潤膚乳 逾半含致敏香料 「Aveeno Baby」檢歐盟禁用「新羚蘭醛」 消委會籲留意成分
40款嬰兒潤膚乳 逾半含致敏香料 「Aveeno Baby」檢歐盟禁用「新羚蘭醛」 消委會籲留意成分
9款矽膠餐盒摺杯 含揮發有機物或傷肝
9款矽膠餐盒摺杯 含揮發有機物或傷肝
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】打針抽到樓廚師：想經濟復蘇就打針
【Emily】打針抽到樓廚師：想經濟復蘇就打針
【Emily】唐英年探公屋長者：生活得相當唔錯
【Emily】唐英年探公屋長者：生活得相當唔錯
【Emily】政府印錯國名 何君堯鬧「雞乸咁大隻字都錯」
【Emily】政府印錯國名 何君堯鬧「雞乸咁大隻字都錯」
【Emily】辦平台談施政期望 梁美芬：唔係組新政黨
【Emily】辦平台談施政期望 梁美芬：唔係組新政黨
【Emily】曾住紅磡食叉飯 日本駐港總領事履新
【Emily】曾住紅磡食叉飯 日本駐港總領事履新
【Emily】深水埗205伙組合屋接受申請
【Emily】深水埗205伙組合屋接受申請