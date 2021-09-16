港聞

港聞一

7區議員「損特區利益」宣誓無效DQ 未如政府消息放風 「即時生效」意味不追薪

【明報專訊】政府昨晚宣布包括涉初選案的灣仔區議會主席楊雪盈等7名港島區議員宣誓無效，必須離任。據了解，政府DQ理據，包括指有關人物作出損害特區整體利益的行為等。政府消息人士早前放風，稱或追討遭DQ區議員的薪津，據了解，各區議員失去議席是「即時生效」，意味不會向宣誓無效的議員追討薪津。有被DQ區議員批評「政府僭建法例任意DQ民選議員有目共睹」。民主黨主席羅健熙稱，當局理據、界線仍不清不楚，質疑在重大事宜下，政府應開誠布公。

除楊雪盈外，被DQ的7名港島區區議員包括南區區議員彭卓棋；灣仔區議員梁柏堅、東區區議員韋少力、陳榮泰、黎梓欣及蘇逸恒。

據了解，政府的DQ理據包括指有關人物「作出損害或傾向損害《基本法》中以特首為主導的政治體制秩序的行為」，包括以非法手段強迫或威嚇特首改變政策、議案、無差別反對特區政府提出議案，並意圖要脅政府等；不信納符合「擁護《基本法》」、效忠特區的法定要求和條件，故裁定宣誓無效。

政府新聞稿引用《宣誓及聲明條例》第21條稱，如任何人拒絕或忽略宣誓；「該人若已就任，則必須離任」。據了解，DQ信中列明各人失去議席是「即時生效」，各人被裁定無效宣誓當天、即昨天起不再是區議員，據悉，這意味政府不會向被DQ的議員追討薪津。本報向民政事務局查詢會否追薪等問題，當局稱無補充。

蘇逸恒出局：

繼續諗方法 唔應該輕言放棄

黎梓欣回覆本報稱，早前覆函政府時表明初選旨在諮詢民意，無目的影響政府施政，但依然被DQ，她形容是預料之中。她說，不憂慮政府追薪，決定留任時已有破產的心理準備。梁柏堅稱，回應提問後政府官員無回應申述，只稱不信納；表示已據理力爭，「政府僭建法例任意DQ民選議員有目共睹」，稱會保留上訴權利。蘇逸恒亦稱屬預料之中，「但留低的要繼續諗方法行落去，唔應該輕言放棄」。

九龍新界未宣誓

李志宏：有意選亦要面對DQ

九龍、新界區議員尚未宣誓，不少區議員亦曾作出觸犯「4條紅線」的行為（見圖）。九龍城區議員郭天立表示不評估過關機會，留任至今只想把握最後的時間做好區議員工作，又稱如接獲政府查詢信件，定會據理力爭。沙田區議會主席李志宏說，一早做好遭DQ、破產以至入獄的準備，質疑政府發信後無接受任何人解釋，他認為，結果反映政府無意放生，無論是否有意參選立法會，亦要面對DQ。

鍾劍華：DQ民選議員僭建權力

理大應用社會科學系前助理教授鍾劍華稱，政府DQ區議員的理由不清不楚，他強調，行政官員應受議員監察，卻以權力DQ民選議員，是僭建權力；認為政府明顯已有黑名單，去信區議員要求提交資料只為「過場」，以免在法庭上被指無給予解釋機會。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕宣誓及聲明條例 區議員宣誓 區議員

上 / 下一篇新聞

12月立選料未通關 曾國衞：研關口票站
12月立選料未通關 曾國衞：研關口票站
消防隊長：當日無被困報告 憑專業判斷逗留火場時間
消防隊長：當日無被困報告 憑專業判斷逗留火場時間
立會通過3法例修訂 「行為不檢」議員財政處分
立會通過3法例修訂 「行為不檢」議員財政處分
科委會倡青少年只打一針復必泰 全日課須打兩針指引未改 防護中心：將審視建議
科委會倡青少年只打一針復必泰 全日課須打兩針指引未改 防護中心：將審視建議
許樹昌：通關前兩月 體弱者可打3針
許樹昌：通關前兩月 體弱者可打3針
議員稱「來港易」無助旅業 初期料剩名額
議員稱「來港易」無助旅業 初期料剩名額
初步選址伊院屯院 最快本周設注射站
初步選址伊院屯院 最快本周設注射站
抵港貨船15人染疫 船長涉瞞報控詐騙
抵港貨船15人染疫 船長涉瞞報控詐騙
鄧炳強促記協公開會員名單釋疑 陳朗昇指違私隱例 質疑跨過勞福局問責
鄧炳強促記協公開會員名單釋疑 陳朗昇指違私隱例 質疑跨過勞福局問責
工聯會：會員名單多不公開
工聯會：會員名單多不公開
指「顏色經濟圈」包裝政治活動 鄧炳強籲警惕
指「顏色經濟圈」包裝政治活動 鄧炳強籲警惕
看中國前記者取回護照電子設備
看中國前記者取回護照電子設備
特快公屋家庭申請明揀樓 1400伙8曾涉兇殺案
特快公屋家庭申請明揀樓 1400伙8曾涉兇殺案
黎智英方：財產不包括投票權 申解凍 收窄入稟狀 盼將壹傳媒清盤
黎智英方：財產不包括投票權 申解凍 收窄入稟狀 盼將壹傳媒清盤
科技園入稟收地 保安局令凍結蘋果印刷公司廠房
科技園入稟收地 保安局令凍結蘋果印刷公司廠房
港鐵付款僅0.5%用二維碼 擬擴闊乘車優惠支付工具
港鐵付款僅0.5%用二維碼 擬擴闊乘車優惠支付工具
調查：全港六成住戶有網購 每月平均花1668元
調查：全港六成住戶有網購 每月平均花1668元
私家車撞「黃店」捲閘 追緝兩男一落網
私家車撞「黃店」捲閘 追緝兩男一落網
前教師因賭拮据 騙學校370萬囚46月
前教師因賭拮据 騙學校370萬囚46月
40款嬰兒潤膚乳 逾半含致敏香料 「Aveeno Baby」檢歐盟禁用「新羚蘭醛」 消委會籲留意成分
40款嬰兒潤膚乳 逾半含致敏香料 「Aveeno Baby」檢歐盟禁用「新羚蘭醛」 消委會籲留意成分
9款矽膠餐盒摺杯 含揮發有機物或傷肝
9款矽膠餐盒摺杯 含揮發有機物或傷肝
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】打針抽到樓廚師：想經濟復蘇就打針
【Emily】打針抽到樓廚師：想經濟復蘇就打針
【Emily】唐英年探公屋長者：生活得相當唔錯
【Emily】唐英年探公屋長者：生活得相當唔錯
【Emily】政府印錯國名 何君堯鬧「雞乸咁大隻字都錯」
【Emily】政府印錯國名 何君堯鬧「雞乸咁大隻字都錯」
【Emily】辦平台談施政期望 梁美芬：唔係組新政黨
【Emily】辦平台談施政期望 梁美芬：唔係組新政黨
【Emily】曾住紅磡食叉飯 日本駐港總領事履新
【Emily】曾住紅磡食叉飯 日本駐港總領事履新
【Emily】深水埗205伙組合屋接受申請
【Emily】深水埗205伙組合屋接受申請