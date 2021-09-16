7區議員「損特區利益」宣誓無效DQ 未如政府消息放風 「即時生效」意味不追薪

除楊雪盈外，被DQ的7名港島區區議員包括南區區議員彭卓棋；灣仔區議員梁柏堅、東區區議員韋少力、陳榮泰、黎梓欣及蘇逸恒。

據了解，政府的DQ理據包括指有關人物「作出損害或傾向損害《基本法》中以特首為主導的政治體制秩序的行為」，包括以非法手段強迫或威嚇特首改變政策、議案、無差別反對特區政府提出議案，並意圖要脅政府等；不信納符合「擁護《基本法》」、效忠特區的法定要求和條件，故裁定宣誓無效。

政府新聞稿引用《宣誓及聲明條例》第21條稱，如任何人拒絕或忽略宣誓；「該人若已就任，則必須離任」。據了解，DQ信中列明各人失去議席是「即時生效」，各人被裁定無效宣誓當天、即昨天起不再是區議員，據悉，這意味政府不會向被DQ的議員追討薪津。本報向民政事務局查詢會否追薪等問題，當局稱無補充。

蘇逸恒出局：

繼續諗方法 唔應該輕言放棄

黎梓欣回覆本報稱，早前覆函政府時表明初選旨在諮詢民意，無目的影響政府施政，但依然被DQ，她形容是預料之中。她說，不憂慮政府追薪，決定留任時已有破產的心理準備。梁柏堅稱，回應提問後政府官員無回應申述，只稱不信納；表示已據理力爭，「政府僭建法例任意DQ民選議員有目共睹」，稱會保留上訴權利。蘇逸恒亦稱屬預料之中，「但留低的要繼續諗方法行落去，唔應該輕言放棄」。

九龍新界未宣誓

李志宏：有意選亦要面對DQ

九龍、新界區議員尚未宣誓，不少區議員亦曾作出觸犯「4條紅線」的行為（見圖）。九龍城區議員郭天立表示不評估過關機會，留任至今只想把握最後的時間做好區議員工作，又稱如接獲政府查詢信件，定會據理力爭。沙田區議會主席李志宏說，一早做好遭DQ、破產以至入獄的準備，質疑政府發信後無接受任何人解釋，他認為，結果反映政府無意放生，無論是否有意參選立法會，亦要面對DQ。

鍾劍華：DQ民選議員僭建權力

理大應用社會科學系前助理教授鍾劍華稱，政府DQ區議員的理由不清不楚，他強調，行政官員應受議員監察，卻以權力DQ民選議員，是僭建權力；認為政府明顯已有黑名單，去信區議員要求提交資料只為「過場」，以免在法庭上被指無給予解釋機會。

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