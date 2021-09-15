Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
港聞
2021年9月15日星期三
港聞二
鄧炳強斥滲透校園 記協批漠視真相 指控：13歲都係記者 反駁：根本非記協會員
須受培訓或為學徒 記協稱學生入會嚴謹
再提重組政府架構 林鄭稱無關連任與否
布景板錯印「中國人民共和國」 特首辦致歉
料選委投票率不會低 談立選「言之尚早」
保安局擬撤支聯公司註冊 林鄭：依法辦事
文員藉公職起底 官斥「網絡恐怖主義」 泄官員警員政界等215人資料 可控刑恐妨礙司法
有內鬼一年無人知 官質疑入境處安檢
校內管有炸藥 兩中學生一罪成
理大「圍魏救趙」3青年否認暴動
交銀保險CEO壽福鋼行山失蹤 最後現身西貢石屋山 搜索兩日無果
官員：電檢修例未管串流平台 國安法賦權删危國安信息
客機再現詐彈 警查炸彈嚇詐
涉逼學生買會籍拍片稱自願 觀塘健身室3人被捕
跨性別者上訴案 入境處方：清晰性別界線助緊急時辨認
貨車吊臂刮國金橋底 碎片砸的士
大坑火龍花燈俱備 未獲開綠燈 中秋盛會暫停兩年 28日清零維持4人限聚
竹篙灣外傭檢疫訂房 千個名額3分鐘爆滿
手機檢驗未完成 「感激」刺警案再押後訊
海關破私煙倉檢貨值4500萬 拘3人
消防區長：獨殉職張耀升用舊式對講機 前線首作供：火勢曾減弱 濃煙變刺眼「不尋常信號」
AI助分析申專利成功率 初企：利潤龐大 冀攻內地
私家車自焚 揭司機欠交罰款被通緝
尊子漫畫
【Emily】吳志森移英 反駁林鄭「淒涼論」
【Emily】「院友話好耐無食過」葵涌醫院整月餅過節
【Emily】城大英文校歌 「聯合國」學生合唱
【Emily】5建制缺席 葵青區會選唔到副主席
【Emily】西九第三庭改裝重開 被告席可納50人
【Emily】法律界選委候選人明晤大律師公會
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
鄧炳強斥滲透校園 記協批漠視真相 指控：13歲都係記者 反駁：根本非記協會員
須受培訓或為學徒 記協稱學生入會嚴謹
再提重組政府架構 林鄭稱無關連任與否
布景板錯印「中國人民共和國」 特首辦致歉
料選委投票率不會低 談立選「言之尚早」
保安局擬撤支聯公司註冊 林鄭：依法辦事
文員藉公職起底 官斥「網絡恐怖主義」 泄官員警員政界等215人資料 可控刑恐妨礙司法
有內鬼一年無人知 官質疑入境處安檢
校內管有炸藥 兩中學生一罪成
理大「圍魏救趙」3青年否認暴動
交銀保險CEO壽福鋼行山失蹤 最後現身西貢石屋山 搜索兩日無果
官員：電檢修例未管串流平台 國安法賦權删危國安信息
客機再現詐彈 警查炸彈嚇詐
涉逼學生買會籍拍片稱自願 觀塘健身室3人被捕
跨性別者上訴案 入境處方：清晰性別界線助緊急時辨認
貨車吊臂刮國金橋底 碎片砸的士
大坑火龍花燈俱備 未獲開綠燈 中秋盛會暫停兩年 28日清零維持4人限聚
竹篙灣外傭檢疫訂房 千個名額3分鐘爆滿
手機檢驗未完成 「感激」刺警案再押後訊
海關破私煙倉檢貨值4500萬 拘3人
消防區長：獨殉職張耀升用舊式對講機 前線首作供：火勢曾減弱 濃煙變刺眼「不尋常信號」
AI助分析申專利成功率 初企：利潤龐大 冀攻內地
私家車自焚 揭司機欠交罰款被通緝
尊子漫畫
【Emily】吳志森移英 反駁林鄭「淒涼論」
【Emily】「院友話好耐無食過」葵涌醫院整月餅過節
【Emily】城大英文校歌 「聯合國」學生合唱
【Emily】5建制缺席 葵青區會選唔到副主席
【Emily】西九第三庭改裝重開 被告席可納50人
【Emily】法律界選委候選人明晤大律師公會
鄧炳強斥滲透校園 記協批漠視真相 指控：13歲都係記者 反駁：根本非記協會員
須受培訓或為學徒 記協稱學生入會嚴謹
再提重組政府架構 林鄭稱無關連任與否
布景板錯印「中國人民共和國」 特首辦致歉
料選委投票率不會低 談立選「言之尚早」
保安局擬撤支聯公司註冊 林鄭：依法辦事
文員藉公職起底 官斥「網絡恐怖主義」 泄官員警員政界等215人資料 可控刑恐妨礙司法
有內鬼一年無人知 官質疑入境處安檢
校內管有炸藥 兩中學生一罪成
理大「圍魏救趙」3青年否認暴動
交銀保險CEO壽福鋼行山失蹤 最後現身西貢石屋山 搜索兩日無果
官員：電檢修例未管串流平台 國安法賦權删危國安信息
客機再現詐彈 警查炸彈嚇詐
涉逼學生買會籍拍片稱自願 觀塘健身室3人被捕
跨性別者上訴案 入境處方：清晰性別界線助緊急時辨認
貨車吊臂刮國金橋底 碎片砸的士
大坑火龍花燈俱備 未獲開綠燈 中秋盛會暫停兩年 28日清零維持4人限聚
竹篙灣外傭檢疫訂房 千個名額3分鐘爆滿
手機檢驗未完成 「感激」刺警案再押後訊
海關破私煙倉檢貨值4500萬 拘3人
消防區長：獨殉職張耀升用舊式對講機 前線首作供：火勢曾減弱 濃煙變刺眼「不尋常信號」
AI助分析申專利成功率 初企：利潤龐大 冀攻內地
私家車自焚 揭司機欠交罰款被通緝
【Emily】吳志森移英 反駁林鄭「淒涼論」
【Emily】「院友話好耐無食過」葵涌醫院整月餅過節
【Emily】城大英文校歌 「聯合國」學生合唱
【Emily】5建制缺席 葵青區會選唔到副主席
【Emily】西九第三庭改裝重開 被告席可納50人
【Emily】法律界選委候選人明晤大律師公會
prev
next