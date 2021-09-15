AI助分析申專利成功率 初企：利潤龐大 冀攻內地

檢索覆蓋中美逾1300萬專利

優端合科研發的專利檢索分別設有中英文版本，與一般搜索引擎的使用方法類近，但並不限於搜尋關鍵字。用戶在界面除可輸入最多5個關鍵字外，亦可輸入有意申請專利的技術摘要及主要功能，即使關鍵字與已有專利並非完全脗合，系統亦可辨識概念及意義相近的已申請專利技術或系統。優端合科估計其系統的搜索準確度可達九成，又稱一般只分析文字或圖像的技術準確度只有約七成。

新演算法可搜出語義相關結果

優端合科行政總裁馮威棠解釋，現時其他專利檢索技術平台多利用「自然語言處理」（NLP），人工智能會將關鍵字轉化為數字處理，初創或專利代理如要檢索技術有否與其他現有專利重複，只能透過搜尋器人手檢索，較耗時且不夠全面。他說，公司團隊花了3年時間，研發出結合文字及影像分析的「自然語言彩色圖騰」（NLCT）技術——結合NLP、聚類和高維投影等演算法，確保除了相同關鍵字外，亦能搜索出語義相關的結果；另外，系統亦利用彩色圖騰演算比對不同專利之間的相關程度。他說，其公司的系統能免費顯示20至30個最相關的搜尋結果，用戶亦可付費以預估成功獲取發明專利的機會率，或利用人工智能整合專利概念等。

公司團隊稱，系統的大數據覆蓋中國逾1000萬個及美國逾300萬個專利，研發成本約600萬港元，當中三分之二由港府及香港科技園公司資助，自去年7年運作後，共有近300多間創科公司、50多個本地大學科研團隊使用，涉及醫療、互聯網、機械人等行業。

馮威棠說，全球專利代理及周邊服務的市場利潤龐大，單在內地已有約4000間專利代理公司，期望除了初創公司外，亦能吸引更多專利代理使用，公司未來會重點開拓中國市場。

明報記者