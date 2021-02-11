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消防區長：獨殉職張耀升用舊式對講機 前線首作供：火勢曾減弱 濃煙變刺眼「不尋常信號」

【明報專訊】2016年九龍灣淘大工業村迷你倉大火導致兩名消防員殉職，死因聆訊昨踏入第10日。指派首批消防員入火場的時任高級消防隊長表示，當日爆破迷你倉後，火勢一度減弱，不料中午過後濃煙變得刺眼和刺鼻，「是火警現場的不尋常信號」。庭上透露死者張耀升（圖）當日配備舊款的無線電對講機，死者家屬一方表示稍後會重點關注對講機的問題。

對講機成家屬關注重點

消防區長王文恩透過書面供辭表示，高級消防隊長張耀升（終年30歲）及消防隊目許志傑（終年37歲）當日所用的防護裝備如頭盔、呼吸器和滅火手套均是最新款式，唯獨張耀升持有的無線電對講機屬於較舊的模擬制式，並非消防處於2015年起全面更新的數碼化制式。

死因庭將傳召數十名消防員作供，首名消防員證人為時任高級消防隊長劉勁男。2016年6月21日早上11時許，劉稱帶領5名消防員坐泵車抵達淘大工業村，見到濃煙從3樓迷你倉飄出，他逐一指示下屬處理供水、敲碎火警鐘及察看2樓間隔，之後準備進入3樓迷你倉。他說派了兩名消防員組成第一支「煙帽隊」，帶喉入火場滅火。他從對講機通話得知下屬未發現市民求救，亦找不到火源，火場內的迷你倉大小不一，大部分上鎖。

劉說，下屬主要在右方的走廊和橫巷搜索，左方迷你倉由另一名高級消防隊長管轄的煙帽隊負責。劉說考慮到火場面積較大，他指示下屬以「間歇式水霧法」救火，從不同入口向天花板的濃煙射水，以驅散可燃氣體。劉其後收到下屬反映，倉內走廊不見明火，但距閘門8至10米處一直散發熱力，他估計火源是已上鎖的倉庫，於是派第二支煙帽隊入火場。他改為要求下屬針對迷你倉頂部金屬網射水，令水流折射回倉庫內，嘗試撲滅火種。

疑燒着不明物品 火勢突不受控

劉憶述當時共派3支煙帽隊入火場，但向頂部射水的效果不佳，他便下令爆破迷你倉。消防員爆破7個近右方走廊的迷你倉，其中3個的明火被撲熄，情况一度好轉；惟中午過後濃煙變多，火勢增強速度不受控制，估計燒着了不知名物品。下午12時14分，消防處宣布將火警由一級升至三級。

劉自言只是一級火警的現場指揮官，火警升級後，由兩名上司先後擔任指揮官。裁判官一度關注劉到埗後有否聯絡時昌迷你倉員工，劉稱他當時見不到時昌迷你倉職員，故沒即時索取迷你倉的結構圖則。

認沒索圖則 派下屬看結構「更快」

時昌迷你倉一方稱，根據消防處內部指引，如果火場面積較大，指揮官應嘗試索取現場圖則。劉承認因人手有限，他沒照辦，僅指派下屬到2樓察看結構，「我不相信搵第三方攞圖則，會快得過由一個我熟悉、信任的同事，落樓視察迷你倉的結構如何複雜」。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

明報記者

（迷你倉大火）

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