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竹篙灣外傭檢疫訂房 千個名額3分鐘爆滿

【明報專訊】政府下周一（20日）起開放竹篙灣檢疫中心800個單位，供在當地接種新型冠狀病毒疫苗的外傭檢疫，昨日首日開放預約，首月約千個名額即爆滿，要到本周五才開放新名額。有外傭中介表示，公司20多名員工在系統開放首3至5分鐘只預約到7間房，形容像抽獎，盼政府開放更多檢疫設施讓外傭入住。此外，供在廣東和澳門非港人免檢疫來港的「來港易」計劃今日凌晨開放預約，旅客最快今日抵港。

下輪預訂10月20日起名額

政府早前放寬在菲律賓、印尼等地打疫苗的外傭來港，他們原本只能在荃灣絲麗酒店檢疫，下周一起可選擇到竹篙灣檢疫中心。政府昨早9時開放竹篙灣房間預訂，但迅速爆滿，預訂網站昨午顯示，9月20日至10月19日的房間已全部被預訂，政府將在9月17日上午9時開放10月20日的名額，之後每日會開放多一日名額預訂。據政府早前稱，竹篙灣每日可安排最多50名外傭入住，換言之，未來一個月估計有逾千個名額已爆滿。

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心顧問張結民表示，其公司25名職員昨早9時前已上班，準備為約400名外傭預訂竹篙灣房間，系統在9時開放預約後，3至5分鐘後已無法進入系統，之後已顯示預約爆滿，該公司預約到7間房，分別在本月21至24日入住，但仍要等勞工處確認才知是否預約成功。

張表示，可供預約的房間數目少，形容像抽獎。他說荃灣絲麗酒店在12月前已沒房可訂，促為外傭開放更多竹篙灣房間。

勞工處未有提供昨日預訂竹篙灣的外傭數目，荃灣絲麗酒店至昨晚則約有220名外傭入住，發言人稱會檢視各地疫情及來港外傭確診情况，考慮需否增加檢疫設施，還是加強管控來港人數。

勞工處：視疫情增減房間

此外，廣東省和澳門的非港人今起可經來港易計劃免檢疫來港，合資格者要在14日內沒到過粵港澳以外地區，也沒到過「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區名單」的地區。政府今凌晨開放首周預約名額，之後每周三開放多一周名額，每日經深圳灣或港珠澳大橋分別有1000個名額，入境者要持有入境前3日內核酸檢測陰性證明，但沒要求接種疫苗。

民主黨醫療政策發言人袁海文批評，來港易讓非港人享特權，毋須打針，且可到社區檢測中心免費檢測，促政府交代理據。

外地打針紀錄可加入「安心」

另外，早前有在港工作的新加坡男子在當地接種兩針莫德納（Moderna）疫苗，但因為在港每次到酒吧需解釋曾在境外接種感到麻煩，便在港再打兩針復必泰，以獲得香港電子針卡，方便出行。食物及衛生局昨宣布，讓公眾自願申報非本地打針紀錄，該紀錄可用作進入須出示打針證明的處所等。

發言人表示，入境者抵港時須申報打針紀錄，如獲確認，可獲發一個供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼，可以用安心出行程式掃描並記錄，而已身處香港者，可經網上或到指定郵局申報外地打針紀錄。不過，在外地打針者只可登記「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗紀錄，包括阿斯利康、莫德納、強生、國藥等。

（新冠疫情）

相關字詞﹕疫苗接種計劃 變種病毒 輸入個案 回港易 來港易 外傭 外防輸入 新型冠狀病毒

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