大坑火龍花燈俱備 未獲開綠燈 中秋盛會暫停兩年 28日清零維持4人限聚

主辦方料損失十多萬元

大坑舞火龍總指揮陳德輝表示，昨收到政府通知要取消舞火龍，政府曾問如何做好防疫，他們提出所有舞龍人員會打兩針或檢測，並縮減人手，從往年300減至150人，他估計政府仍擔心多人聚集，難以控制，所以要求取消，「沒有辦法，好無奈」。陳續指，一早已為舞火龍訂好龍香、龍衫，整條龍都已經砌好，亦已訂好花燈，最少損失十多萬元。陳德輝續說，但火龍動用了10名師傅製作，因此不會拆掉火龍，亦會找地方放置花燈，讓經過的街坊和市民能拍照慶中秋。

民政事務局回覆稱，因現時全球疫情嚴峻，這段期間政府不建議舉辦涉及大量群衆聚集的活動，並請主辦單位考慮延辦大坑舞火龍活動。

健身中心員工打針可辦逾4人課

政府昨公布大部分社交距離措施延長兩周至9月29日，包括4人限聚令和口罩令。至於健身中心，港府則有條件放寬容許逾4人訓練和課堂，但房間內的員工均須完成接種疫苗，如教練因健康原因而未能接種須定期檢測等。

業界：食肆訂座率八成感滿意

截至上周四，全港有2332間C類餐廳，即要求員工最少打首針，並每枱最多6人的餐廳；另有1150間D類餐廳，即員工需已打兩針，且三分之二顧客需打了首針，每枱最多12人。下周中秋節，香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，消費券帶動消費氣氛，過去一個多月餐飲業生意明顯恢復不少，加上很多酒樓已轉為C和D類餐廳，據他所知不少酒樓和酒店的中秋節訂座率達八成，對此感滿意。黃說B類食肆限4人一枱和營業至10時，估計中秋節的生意會遜於C和D類餐廳，希望B類食肆員工考慮接種疫苗。

食環署與警方上周五至本周日巡查1447間餐廳，共向涉違規定的19名B、C、D類餐廳負責人展開檢控，亦向涉違規的3名處所員工及24名顧客發定額罰款通知書，當中兩名員工涉違接種規定、一名員工涉違定期檢測，而顧客主要涉違「安心出行」或接種規定。

另外，9月23日起郵輪員工和乘客、公眾娛樂場所不戴口罩表演者，不能再用深喉唾液定期檢測，要採鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

明報記者

（新冠疫情）