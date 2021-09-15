跨性別者上訴案 入境處方：清晰性別界線助緊急時辨認

上訴人為Q及Tse Henry Edward（謝浩霖）；答辯人為入境處人事登記處長，由英國御用大律師Monica Carss-Frisk代表。

答辯方陳辭稱，性別重置手術在世界各地均獲認可，本港要求跨性別人士完成整個手術，才可更改身分證性別，目的不是要貶低跨性別人士，而是要訂下清晰、明確、客觀的界線來判斷性別，至於是否進行相關手術是各人的選擇，不認為政策如上訴方所指般不人道。

「倘遇911 可速辨傷者性別」

答辯方又指，市民在日常生活中經常會使用身分證，不同的服務提供者都有機會接觸跨性別人士，如果他們目測其身體器官與身分證上的性別不一致，或會感到困惑。答辯方舉例指，監獄、洗手間、體育賽事等均需劃分性別，又稱萬一遇上不同的緊急情况如「911恐襲事件」，當局可盡快辨認傷者的性別，故認為訂下界線十分重要。

高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長關淑馨及法官鮑晏明已聽畢雙方陳辭，將擇日頒下裁決。

【案件編號：CACV 183-4/19】