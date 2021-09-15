涉逼學生買會籍拍片稱自願 觀塘健身室3人被捕

海關昨拘捕3名健身中心職員，他們涉嫌使用具威嚇性的營業行為銷售健身服務，違反《商品說明條例》，正調查案件是否涉刑事恐嚇。

被捕的一男兩女職員介乎22至25歲，昨被黑布蒙頭帶走。海關在行動中檢獲合約、銷售文件及電話等，指不排除更多人被捕。

海關不良營商手法調查第二組指揮官黃志聰稱，兩名事主分別為18及20歲的中學生，他們分別途經涉事健身中心附近街道時，被銷售人員截停，在其游說下被帶到樓上健身中心「幫忙」蓋印或填寫文件。

目標獨行青年 警查刑恐

中心職員為事主做簡單體脂及體格分析後，藉詞要求事主填寫個人資料，套取事主地址及身分證明文件，當事主稱趕時間要離去，職員即要求事主簽名完成問卷。

事主不虞有詐按指示簽署後，中心職員隨即指事主已購買健身服務，要即時付款，否則會到其住址追數。兩名事主被威迫下各繳付約1萬元，過程中曾被職員要求查閱其網上銀行存款金額，其中一人被帶到附近櫃員機取款。職員其後要求事主拍片聲稱是自願購買服務，企圖避開刑責。海關補充，涉案健身中心已營運兩年多，其銷售職員主要目標為獨行的年輕人，合約內容主要涉及提供健身器材、一對一的私人健身教練等服務。

卓悅美容接220投訴

海關查不當接受付款

另外，卓悅美容有限公司旗下悅榕莊、Dr. Protalk、水云莊本月1日突然宣布全線暫停營業至另行通知，海關表示，至昨早8時共接獲220宗投訴，涉及117名投訴人，涉款980萬元，最高單一案件涉60萬元。海關已接見涉事集團兩名董事，正循不當接受付款方向調查。