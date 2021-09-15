港聞

港聞二

官員：電檢修例未管串流平台 國安法賦權删危國安信息

【明報專訊】政府提出修訂《電影檢查條例》（《電檢條例》），規定檢查員審查時須考慮影片上映會否「不利於國家安全」。立法會的相關修訂草案委員會昨日舉行首次會議，多名議員關注條例不設域外管轄權，憂慮不利國家安全的影片在海外播放，再透過互聯網在本港播放，政府解釋是次修例只針對本地上映的電影，但《港區國安法第43條實施細則》賦權執法者可要求發布者移除危害國家安全的電子信息。

《2021年電影檢查（修訂）條例草案》委員會昨開會，自由黨鍾國斌憂慮，不利國家安全的影片會「外銷轉內銷」，在海外播放後，再經互聯網回港播放，商務及經濟發展局副秘書長（通訊及創意產業）黃宗殷表示，《電檢條例》不會直接處理有關情况，但指國安法第43條《實施細則》下，警務處長在保安局長批准下，可要求發布者移除可能構成或導致影響國家安全罪行的電子信息，強調線上線下都要遵守本港所有法例。

葉劉問涵蓋手機睇片否

官員：一兩朋友自己睇非「上映」

新民黨葉劉淑儀關注，經手機觀看涉不利國家安全的影片，是否新條例的適用範圍，黃宗殷表示，條例只規管香港境內上映，而手機分享涉及上映定義，現行的《電檢條例》已清晰定義何謂上映。電影、報刊及物品管理副專員李若愚補充，放映是指在公眾娛樂場所、會所、社團或公司成員可進入的地方投映影片，影片來源包括影碟、網絡等，在私人地方以屏幕觀看或「一兩個朋友自己睇」均不符合上映定義。

工聯會陸頌雄問到，新條例的適用範圍是否包括網上串流平台如Netflix，並要求當局進一步研究相關立法，黃宗殷回應稱，《電檢條例》針對電影上映前的電檢制度，只規管在港上映的電影，目前不適用於互聯網或串流平台，指預先送檢的機制是否適用於互聯網平台或串流平台，需小心研究。

已發出准映證有效 不設時限

政府擬修訂的條例草案，賦權政務司長若認為某影片不利國家安全，可撤銷其核准證明書，相關電影的影碟亦不可發行及售賣，自由黨邵家輝問到重播舊影片的程序有否改變，黃宗殷指，已發出的准映證仍然有效，亦不設時限，若情况嚴重或特別，政務司長才會運用取消現有准映證的權力。

相關字詞﹕國安法 電檢條例

上 / 下一篇新聞

鄧炳強斥滲透校園 記協批漠視真相 指控：13歲都係記者 反駁：根本非記協會員
鄧炳強斥滲透校園 記協批漠視真相 指控：13歲都係記者 反駁：根本非記協會員
須受培訓或為學徒 記協稱學生入會嚴謹
須受培訓或為學徒 記協稱學生入會嚴謹
再提重組政府架構 林鄭稱無關連任與否
再提重組政府架構 林鄭稱無關連任與否
布景板錯印「中國人民共和國」 特首辦致歉
布景板錯印「中國人民共和國」 特首辦致歉
料選委投票率不會低 談立選「言之尚早」
料選委投票率不會低 談立選「言之尚早」
保安局擬撤支聯公司註冊 林鄭：依法辦事
保安局擬撤支聯公司註冊 林鄭：依法辦事
文員藉公職起底 官斥「網絡恐怖主義」 泄官員警員政界等215人資料 可控刑恐妨礙司法
文員藉公職起底 官斥「網絡恐怖主義」 泄官員警員政界等215人資料 可控刑恐妨礙司法
有內鬼一年無人知 官質疑入境處安檢
有內鬼一年無人知 官質疑入境處安檢
校內管有炸藥 兩中學生一罪成
校內管有炸藥 兩中學生一罪成
理大「圍魏救趙」3青年否認暴動
理大「圍魏救趙」3青年否認暴動
交銀保險CEO壽福鋼行山失蹤 最後現身西貢石屋山 搜索兩日無果
交銀保險CEO壽福鋼行山失蹤 最後現身西貢石屋山 搜索兩日無果
客機再現詐彈 警查炸彈嚇詐
客機再現詐彈 警查炸彈嚇詐
涉逼學生買會籍拍片稱自願 觀塘健身室3人被捕
涉逼學生買會籍拍片稱自願 觀塘健身室3人被捕
跨性別者上訴案 入境處方：清晰性別界線助緊急時辨認
跨性別者上訴案 入境處方：清晰性別界線助緊急時辨認
貨車吊臂刮國金橋底 碎片砸的士
貨車吊臂刮國金橋底 碎片砸的士
大坑火龍花燈俱備 未獲開綠燈 中秋盛會暫停兩年 28日清零維持4人限聚
大坑火龍花燈俱備 未獲開綠燈 中秋盛會暫停兩年 28日清零維持4人限聚
竹篙灣外傭檢疫訂房 千個名額3分鐘爆滿
竹篙灣外傭檢疫訂房 千個名額3分鐘爆滿
手機檢驗未完成 「感激」刺警案再押後訊
手機檢驗未完成 「感激」刺警案再押後訊
海關破私煙倉檢貨值4500萬 拘3人
海關破私煙倉檢貨值4500萬 拘3人
消防區長：獨殉職張耀升用舊式對講機 前線首作供：火勢曾減弱 濃煙變刺眼「不尋常信號」
消防區長：獨殉職張耀升用舊式對講機 前線首作供：火勢曾減弱 濃煙變刺眼「不尋常信號」
AI助分析申專利成功率 初企：利潤龐大 冀攻內地
AI助分析申專利成功率 初企：利潤龐大 冀攻內地
私家車自焚 揭司機欠交罰款被通緝
私家車自焚 揭司機欠交罰款被通緝
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】吳志森移英 反駁林鄭「淒涼論」
【Emily】吳志森移英 反駁林鄭「淒涼論」
【Emily】「院友話好耐無食過」葵涌醫院整月餅過節
【Emily】「院友話好耐無食過」葵涌醫院整月餅過節
【Emily】城大英文校歌 「聯合國」學生合唱
【Emily】城大英文校歌 「聯合國」學生合唱
【Emily】5建制缺席 葵青區會選唔到副主席
【Emily】5建制缺席 葵青區會選唔到副主席
【Emily】西九第三庭改裝重開 被告席可納50人
【Emily】西九第三庭改裝重開 被告席可納50人
【Emily】法律界選委候選人明晤大律師公會
【Emily】法律界選委候選人明晤大律師公會