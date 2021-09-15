官員：電檢修例未管串流平台 國安法賦權删危國安信息

《2021年電影檢查（修訂）條例草案》委員會昨開會，自由黨鍾國斌憂慮，不利國家安全的影片會「外銷轉內銷」，在海外播放後，再經互聯網回港播放，商務及經濟發展局副秘書長（通訊及創意產業）黃宗殷表示，《電檢條例》不會直接處理有關情况，但指國安法第43條《實施細則》下，警務處長在保安局長批准下，可要求發布者移除可能構成或導致影響國家安全罪行的電子信息，強調線上線下都要遵守本港所有法例。

葉劉問涵蓋手機睇片否

官員：一兩朋友自己睇非「上映」

新民黨葉劉淑儀關注，經手機觀看涉不利國家安全的影片，是否新條例的適用範圍，黃宗殷表示，條例只規管香港境內上映，而手機分享涉及上映定義，現行的《電檢條例》已清晰定義何謂上映。電影、報刊及物品管理副專員李若愚補充，放映是指在公眾娛樂場所、會所、社團或公司成員可進入的地方投映影片，影片來源包括影碟、網絡等，在私人地方以屏幕觀看或「一兩個朋友自己睇」均不符合上映定義。

工聯會陸頌雄問到，新條例的適用範圍是否包括網上串流平台如Netflix，並要求當局進一步研究相關立法，黃宗殷回應稱，《電檢條例》針對電影上映前的電檢制度，只規管在港上映的電影，目前不適用於互聯網或串流平台，指預先送檢的機制是否適用於互聯網平台或串流平台，需小心研究。

已發出准映證有效 不設時限

政府擬修訂的條例草案，賦權政務司長若認為某影片不利國家安全，可撤銷其核准證明書，相關電影的影碟亦不可發行及售賣，自由黨邵家輝問到重播舊影片的程序有否改變，黃宗殷指，已發出的准映證仍然有效，亦不設時限，若情况嚴重或特別，政務司長才會運用取消現有准映證的權力。