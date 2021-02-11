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交銀保險CEO壽福鋼行山失蹤 最後現身西貢石屋山 搜索兩日無果

【明報專訊】一名男子周日獨自前往西貢行山，其後失去聯絡，最後出現位置在西貢石屋山附近。警方與消防等部門展開搜救，通宵搜索無果，昨早繼續，至昨晚仍未尋回失蹤事主。消息指，失蹤男子為中國交通銀行保險有限公司執行董事及行政總裁壽福鋼（圖）。

前日早上9時許，警方接獲一名女子報案，指與一名男親戚失去聯絡，懷疑他失蹤。警方調查後，發現他最後出現地點為石屋山一帶，遂聯同消防展開搜索行動，通宵搜索事主，至昨早再召來飛行服務隊在空中協助搜救，民安隊亦登上石屋山山頭搜索，惟未發現事主蹤影。海拔481米的石屋山為西貢第一高峰，山頂設有無線電話發射站及直升機坪。案件列作失蹤人士，交東區警區刑事調查隊處理。

身兼交銀董事 銀行未回應

據了解，失蹤人士為交銀董事壽福鋼，本報昨向交通銀行查詢，截稿前未有回應。根據交銀國際網頁，59歲的壽福鋼為該公司非執行董事，他於1987年7月加入交銀，歷任國外業務部副處長、處長及副總經理，自2000年2月起出任交銀香港分行副總經理一職，2007年7月晉升為該分行行政總裁，2017年4月至2019年2月期間擔任交通銀行（香港）有限公司董事長，並自2019年8月至今，擔任中國交銀保險有限公司執行董事及行政總裁。

翻查資料，壽福鋼曾於2015年，以交銀香港行政總裁身分，出席立法會財經事務委員會會議。他不時出席業界活動，包括2015年的香港銀行家峰會，亦曾以交銀代表身分擔任香港中華總商會選任會董及香港華商保險公會董事等。

相關字詞﹕交通銀行 西貢 失蹤

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