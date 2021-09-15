理大「圍魏救趙」3青年否認暴動

3名被告依次為學生伍振豐（17歲）、學生羅芷澄（18歲）及無業梁瓊升（22歲），他們被指於前年11月19日，在尖沙嘴天文臺道與漆咸道南、金巴利街與金巴利道交界，以及厚福街一帶，連同其他人參與暴動。

衝突後附近大廈發現被告

法官林偉權一度問及主控官，需否在庭上播放長達8小時的片段，並指控方應將關鍵部分呈堂，主控官澄清只會依賴其中廿分鐘片段。林官又要求控方釐清暴動發生的時間和地點；最後控方修改陳辭，表明及更改暴動開始時間為當日凌晨2時27分。

控方開案陳辭稱，案發前兩天有示威者佔據理大，警方封鎖校園，有網民發起「圍魏救趙」行動，以分散警力讓示威者逃脫。事發前一晚，百名示威者在漆咸道南衝擊警方防線，警方出動水炮車驅散。事發當日凌晨1時，有人在金馬倫道一帶製造及用手推車運送汽油彈，並在後巷試擲汽油彈。

被搜出生理鹽水 索帶 防毒面具

至3時許，有警員分別在漆咸道南、加拿芬道及厚福街被示威者投擲汽油彈，有示威者逃向厚福街。警方在厚福街一幢樓宇發現及拘捕3名被告，搜出生理鹽水、索帶和防毒面具。大廈內佈滿被臨時棄置的雨傘、頭盔和玻璃瓶，後巷的玻璃瓶驗出易燃有機溶劑。

【案件編號：DCCC1055/20】

（反修例風暴）