校內管有炸藥 兩中學生一罪成

稱為做實驗 沒交代什麼實驗

官：知TATP特性仍引爆 罔顧他人

被告依次為黎文光（案發時19歲，中六生），及趙旭（案發時17歲，中四生）。法官郭啟安裁決時指，首被告黎文光聲稱為了實驗和自學管有TATP爆炸粉末，但並無交代打算完成什麼實驗。黎即使得知TATP的特性，仍冒險引爆，「明顯只是貪玩，為了尋求刺激而不理後果以滿足其好奇心」，不等於黎對TATP有強烈的求知慾，情况就如為了刺激和快感燃點爆竹和煙花，斥他罔顧傷害人身及破壞財物的風險。

郭官又指，不相信一名黑衣人會貿然將高性能TATP炸藥隨隨便便交給一名行人，認為「他削足適履地說成是為了實驗和自學，企圖脫罪」。

郭官續稱，黎聲稱在街上拾到一枚金色子彈後藏在錢包上向朋友炫耀，是作個人裝飾之用，惟這與非法收藏子彈或炸彈於家中無分別，且展示給朋友亦失去裝飾品的意味，故裁定他無牌管有彈藥罪成。

片段證拒收炸藥 中四生脫罪

至於次被告趙旭，郭官稱呈堂的學校閉路電視片段顯示，趙在操場曾多次想把錫紙包交回首被告但不成功。雖然首被告黎文光曾指燃燒該錫紙會爆炸，但趙指黎為人自誇自擂，因此半信半疑，以為粉末是梳打粉而非爆炸品。

次被告另有訟費申請，郭官聽取控辯雙方陳辭後，指即使趙旭一開始向老師說謊，但認為他是怕麻煩，屬人之常情，裁定趙並無自招嫌疑，且他其後說出實情，沒阻礙警方調查，故批准申請。

【案件編號：DCCC 343/20】

（反修例風暴）