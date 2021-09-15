港聞

港聞二

校內管有炸藥 兩中學生一罪成

【明報專訊】前年11月，明愛馬鞍山中學兩名學生涉在校內保管含烈性炸藥TATP粉末，其間疑向教師透露化學品「幾好玩」，校方遂報警。兩男生被控管有爆炸品等罪，一名中六生昨在區域法院被裁定管有爆炸品及無牌管有彈藥兩罪罪成，法官斥他「絕對不是為了學習而進行實驗，只是年少輕狂」，下令將他還押至9月28日判刑，以待索取勞教中心、更生中心及教導所報告。至於中四生管有爆炸品罪名不成立，並兼得訟費。

稱為做實驗 沒交代什麼實驗

官：知TATP特性仍引爆 罔顧他人

被告依次為黎文光（案發時19歲，中六生），及趙旭（案發時17歲，中四生）。法官郭啟安裁決時指，首被告黎文光聲稱為了實驗和自學管有TATP爆炸粉末，但並無交代打算完成什麼實驗。黎即使得知TATP的特性，仍冒險引爆，「明顯只是貪玩，為了尋求刺激而不理後果以滿足其好奇心」，不等於黎對TATP有強烈的求知慾，情况就如為了刺激和快感燃點爆竹和煙花，斥他罔顧傷害人身及破壞財物的風險。

郭官又指，不相信一名黑衣人會貿然將高性能TATP炸藥隨隨便便交給一名行人，認為「他削足適履地說成是為了實驗和自學，企圖脫罪」。

郭官續稱，黎聲稱在街上拾到一枚金色子彈後藏在錢包上向朋友炫耀，是作個人裝飾之用，惟這與非法收藏子彈或炸彈於家中無分別，且展示給朋友亦失去裝飾品的意味，故裁定他無牌管有彈藥罪成。

片段證拒收炸藥 中四生脫罪

至於次被告趙旭，郭官稱呈堂的學校閉路電視片段顯示，趙在操場曾多次想把錫紙包交回首被告但不成功。雖然首被告黎文光曾指燃燒該錫紙會爆炸，但趙指黎為人自誇自擂，因此半信半疑，以為粉末是梳打粉而非爆炸品。

次被告另有訟費申請，郭官聽取控辯雙方陳辭後，指即使趙旭一開始向老師說謊，但認為他是怕麻煩，屬人之常情，裁定趙並無自招嫌疑，且他其後說出實情，沒阻礙警方調查，故批准申請。

【案件編號：DCCC 343/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕無牌管有彈藥 管有爆炸品 中學生 反修例運動

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