文員藉公職起底 官斥「網絡恐怖主義」 泄官員警員政界等215人資料 可控刑恐妨礙司法

被告孔穎琛（26歲）另被控18條不誠實取用電腦等交替控罪，獲存檔法庭。陳官聽取控罪後稱「控罪某程度不能反映案件嚴重性」，認為本案明顯是串謀刑事恐嚇，又指司法人員牽涉在內，質疑控方不控告串謀妨礙司法公正，對此感到「奇怪」。陳官重申起底行為嚴重，網絡並無區域限制，指「電子足迹理論上可以永世存在，就算去到阿富汗都睇到」，一度建議控方考慮在高院原訟庭處理本案，「可以撇除（監禁）7年限制」。

倡高院處理 可免7年監禁限制

辯方求情時稱，被告修讀測量高級文憑，但因本案停學，在還押期間完成中大人格心理學證書課程。辯方續指，被告是應頻道管理員要求才搜尋資料，對涉案人士言行不太了解，承認此舉是「愚蠢、機械性的做法」；並且她及早認罪，希望刑期可獲全數扣減。

辯方：應Tg頻道管理員要求才起底

官：被告角色更重要 群組曾籲小心啲

此外，辯方亦呈上被告所寫的求情信稱，明白事件的嚴重性，向涉案人士致歉，承諾會以合法態度關心社會。其父母則指曾受電話滋擾，令被告明白起底的影響。

辯方又呈上女童軍領袖所寫的求情信。惟陳官質疑，「26歲女攞女童軍最高獎項，點解會喺2019年變成一個人神共憤嘅無間道」，又稱「無金錢利益（犯案）先恐怖」，指因為金錢而背叛良心，「某程度都有合理解釋」。

陳官又指，被告角色比Telegram頻道管理員更重要，稱「群組叫佢小心啲，好關懷佢喎」，又斥她涉「四大背叛」，包括香港人基本道德水平、中學校長對她的栽培、公務員使命及入境處對她的信賴。

案情指，前年10月18日，孔穎琛向「老豆搵仔」管理員發送其入境處職員證照片，以示自己是可靠來源。前年9月9日至去年8月18日，孔應兩個Telegram頻道管理員要求，值勤時未經授權在電腦系統搜尋215名人士等資料及傳送相關信息，頻道隨後發布或更新帖文。她在去年8月20日被捕，並在警誡下保持緘默。

【案件編號：DCCC 344/21】

明報記者

（反修例風暴）