港聞

港聞一

保安局擬撤支聯公司註冊 林鄭：依法辦事

【明報專訊】保安局長鄧炳強以維護國家安全為由，擬建議特首會同行政會議行使《公司（清盤及雜項條文）條例》第360C條的權力，在公司登記冊剔除支聯會。支聯會可在9月24日前以書面回覆抗辯理由。特首林鄭月娥表示，在支聯會一事上，保安局長和警務處長有責任依法辦事。

林太昨日出席行會前被問，若支聯會對國家安全構成威脅，為何政府過去一直沒有採取行動，例如她在任政務司長期間。她回應稱，很多事情都可問同樣問題，認為這種問題不是很有意義。

被問任司長時為何沒採行動

林鄭：這種問題不是很有意義

她說，保安局長基於警務處長的建議及大量證據，提出撤銷支聯會的公司註冊，政府正等待支聯會提供書面回覆，其後在行會討論。她認為大家要面對現實，在經歷了「史無前例的社會動盪及暴動」後，在《港區國安法》支持下，政府現處於一個非常好的位置，有能力及責任維護國家安全。

財庫局日前宣布修訂稅務指南，如從事、支持或推廣「不利於國家安全的行為和活動」，稅務局會撤銷其免稅慈善團體資格。林太說，有關做法符合國安法第9條有關加強維護國安和防範恐怖活動的要求。

她表示，作為享有稅務豁免的慈善團體，一向不能有違法或政治性的行為，由於有了國安法，而且法律不止要求懲處危害國家安全行為的人，也包括防範和制止，如以往當局說得不清楚，或市民知道得不透徹，當局就有責任說清楚。

相關字詞﹕稅務局 林鄭月娥 港區國安法 支聯會

上 / 下一篇新聞

鄧炳強斥滲透校園 記協批漠視真相 指控：13歲都係記者 反駁：根本非記協會員
鄧炳強斥滲透校園 記協批漠視真相 指控：13歲都係記者 反駁：根本非記協會員
須受培訓或為學徒 記協稱學生入會嚴謹
須受培訓或為學徒 記協稱學生入會嚴謹
再提重組政府架構 林鄭稱無關連任與否
再提重組政府架構 林鄭稱無關連任與否
布景板錯印「中國人民共和國」 特首辦致歉
布景板錯印「中國人民共和國」 特首辦致歉
料選委投票率不會低 談立選「言之尚早」
料選委投票率不會低 談立選「言之尚早」
文員藉公職起底 官斥「網絡恐怖主義」 泄官員警員政界等215人資料 可控刑恐妨礙司法
文員藉公職起底 官斥「網絡恐怖主義」 泄官員警員政界等215人資料 可控刑恐妨礙司法
有內鬼一年無人知 官質疑入境處安檢
有內鬼一年無人知 官質疑入境處安檢
校內管有炸藥 兩中學生一罪成
校內管有炸藥 兩中學生一罪成
理大「圍魏救趙」3青年否認暴動
理大「圍魏救趙」3青年否認暴動
交銀保險CEO壽福鋼行山失蹤 最後現身西貢石屋山 搜索兩日無果
交銀保險CEO壽福鋼行山失蹤 最後現身西貢石屋山 搜索兩日無果
官員：電檢修例未管串流平台 國安法賦權删危國安信息
官員：電檢修例未管串流平台 國安法賦權删危國安信息
客機再現詐彈 警查炸彈嚇詐
客機再現詐彈 警查炸彈嚇詐
涉逼學生買會籍拍片稱自願 觀塘健身室3人被捕
涉逼學生買會籍拍片稱自願 觀塘健身室3人被捕
跨性別者上訴案 入境處方：清晰性別界線助緊急時辨認
跨性別者上訴案 入境處方：清晰性別界線助緊急時辨認
貨車吊臂刮國金橋底 碎片砸的士
貨車吊臂刮國金橋底 碎片砸的士
大坑火龍花燈俱備 未獲開綠燈 中秋盛會暫停兩年 28日清零維持4人限聚
大坑火龍花燈俱備 未獲開綠燈 中秋盛會暫停兩年 28日清零維持4人限聚
竹篙灣外傭檢疫訂房 千個名額3分鐘爆滿
竹篙灣外傭檢疫訂房 千個名額3分鐘爆滿
手機檢驗未完成 「感激」刺警案再押後訊
手機檢驗未完成 「感激」刺警案再押後訊
海關破私煙倉檢貨值4500萬 拘3人
海關破私煙倉檢貨值4500萬 拘3人
消防區長：獨殉職張耀升用舊式對講機 前線首作供：火勢曾減弱 濃煙變刺眼「不尋常信號」
消防區長：獨殉職張耀升用舊式對講機 前線首作供：火勢曾減弱 濃煙變刺眼「不尋常信號」
AI助分析申專利成功率 初企：利潤龐大 冀攻內地
AI助分析申專利成功率 初企：利潤龐大 冀攻內地
私家車自焚 揭司機欠交罰款被通緝
私家車自焚 揭司機欠交罰款被通緝
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】吳志森移英 反駁林鄭「淒涼論」
【Emily】吳志森移英 反駁林鄭「淒涼論」
【Emily】「院友話好耐無食過」葵涌醫院整月餅過節
【Emily】「院友話好耐無食過」葵涌醫院整月餅過節
【Emily】城大英文校歌 「聯合國」學生合唱
【Emily】城大英文校歌 「聯合國」學生合唱
【Emily】5建制缺席 葵青區會選唔到副主席
【Emily】5建制缺席 葵青區會選唔到副主席
【Emily】西九第三庭改裝重開 被告席可納50人
【Emily】西九第三庭改裝重開 被告席可納50人
【Emily】法律界選委候選人明晤大律師公會
【Emily】法律界選委候選人明晤大律師公會