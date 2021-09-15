保安局擬撤支聯公司註冊 林鄭：依法辦事

【明報專訊】保安局長鄧炳強以維護國家安全為由，擬建議特首會同行政會議行使《公司（清盤及雜項條文）條例》第360C條的權力，在公司登記冊剔除支聯會。支聯會可在9月24日前以書面回覆抗辯理由。特首林鄭月娥表示，在支聯會一事上，保安局長和警務處長有責任依法辦事。
林太昨日出席行會前被問，若支聯會對國家安全構成威脅，為何政府過去一直沒有採取行動，例如她在任政務司長期間。她回應稱，很多事情都可問同樣問題，認為這種問題不是很有意義。
被問任司長時為何沒採行動
林鄭：這種問題不是很有意義
她說，保安局長基於警務處長的建議及大量證據，提出撤銷支聯會的公司註冊，政府正等待支聯會提供書面回覆，其後在行會討論。她認為大家要面對現實，在經歷了「史無前例的社會動盪及暴動」後，在《港區國安法》支持下，政府現處於一個非常好的位置，有能力及責任維護國家安全。
財庫局日前宣布修訂稅務指南，如從事、支持或推廣「不利於國家安全的行為和活動」，稅務局會撤銷其免稅慈善團體資格。林太說，有關做法符合國安法第9條有關加強維護國安和防範恐怖活動的要求。
她表示，作為享有稅務豁免的慈善團體，一向不能有違法或政治性的行為，由於有了國安法，而且法律不止要求懲處危害國家安全行為的人，也包括防範和制止，如以往當局說得不清楚，或市民知道得不透徹，當局就有責任說清楚。