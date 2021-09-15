保安局擬撤支聯公司註冊 林鄭：依法辦事

林太昨日出席行會前被問，若支聯會對國家安全構成威脅，為何政府過去一直沒有採取行動，例如她在任政務司長期間。她回應稱，很多事情都可問同樣問題，認為這種問題不是很有意義。

被問任司長時為何沒採行動

林鄭：這種問題不是很有意義

她說，保安局長基於警務處長的建議及大量證據，提出撤銷支聯會的公司註冊，政府正等待支聯會提供書面回覆，其後在行會討論。她認為大家要面對現實，在經歷了「史無前例的社會動盪及暴動」後，在《港區國安法》支持下，政府現處於一個非常好的位置，有能力及責任維護國家安全。

財庫局日前宣布修訂稅務指南，如從事、支持或推廣「不利於國家安全的行為和活動」，稅務局會撤銷其免稅慈善團體資格。林太說，有關做法符合國安法第9條有關加強維護國安和防範恐怖活動的要求。

她表示，作為享有稅務豁免的慈善團體，一向不能有違法或政治性的行為，由於有了國安法，而且法律不止要求懲處危害國家安全行為的人，也包括防範和制止，如以往當局說得不清楚，或市民知道得不透徹，當局就有責任說清楚。