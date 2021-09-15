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料選委投票率不會低 談立選「言之尚早」

【明報專訊】選舉委員會選舉下周日（19日）舉行，選舉事務處已寄出投票通知卡，通知選民前往所屬票站投票。澳門立法會選舉投票率見新低，特首林鄭月娥昨日回應稱，預計選委會選舉的投票率不會偏低，認為投票率與選舉的競爭性、參選人的質素及助選宣傳工作有關。

林太說，12月舉行的立法會選舉將選出20席直選議員，料外界關注投票率、會否出現白票和廢票等，由於仍未知誰參選，現時談論投票情况「言之尚早」。她呼籲選民在每場選舉行使其投票權利。選委會選舉中，36個界別分組中有23個無競爭，只有13個界別分組需要投票，共412名候選人競逐364個席位。當局將會開放5個一般投票站，投票時間由上午9時至下午6時。

政務司長李家超昨日視察選委會選舉的籌備工作，他說這是修訂香港選舉制度後的首場選舉，對本港未來的有效管治有深遠影響，而修訂制度對「一國兩制」實踐具有重大意義。公務員事務局長聶德權昨日在facebook發文，稱公務員必定竭盡所能，辦好3場選舉；保安局長鄧炳強發表網誌，稱警方會嚴陣以待，就選委會選舉作出必要部署，包括在人流聚集地及重要建築物高姿態巡邏和駐守，以應付可能出現的安全風險，「任何妄想搞亂香港和破壞選舉的極端分子，執法部門一定會依法嚴厲打擊」。

鄧炳強：警高姿態巡邏保選舉

據了解，警方當日會部署近3000警力。

另外，港島區議員上周五宣誓，其中7人未獲確認宣誓有效，要提交資料申述。林太昨日稱，民政事務局長徐英偉作為監誓人，會按法例決定宣誓是否有效；至於另外3批區議員何時宣誓，她稱完成首批區議員宣誓後，讓公衆看清楚工作如何做和相關法律基礎，便可邀請第二批宣誓，政府會盡快安排。

相關字詞﹕特首林鄭月娥 選舉事務處 選委會選舉

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