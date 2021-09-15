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布景板錯印「中國人民共和國」 特首辦致歉

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日出席行會前見傳媒，宣布在央視協助下，將免費授權香港電台及一些商業電視台轉播全國運動會；惟布景板卻將「中華人民共和國」印成「中國人民共和國」；「第十四屆全國運動會」亦誤印為「第十四屆運動會」。對於前者，特首辦回覆本報查詢時表示，對該錯誤深表歉意，會採取措施防止出現同類情况。

中新社圖片撤稿

官方中新社原有發表照片，其後發出通知，稱要將〈林鄭月娥：香港電台等獲授權免費轉播全運會賽事〉的圖片稿撤稿。

林太昨見記者時稱，在中央廣播電視台協助下，全運會今日起至9月27日免費授權予港台轉播，另亦會授權予商業電視台轉播；港台將直播全運會開幕禮及閉幕禮，其間會每日直播不同賽事，配以即時手語傳譯。此外，港台將於10月22至29日轉播殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會。

港台今起免費轉播全運會

全運會今日開幕，香港單車運動員李慧詩、梁嘉儒在開幕禮前已率先奪一金一銅（李昨另再添一銅），林太稱對此非常高興，又稱數名在東奧獲獎牌的運動員，因有其他安排而未有出席全運會。她又說，前日知悉李慧詩約下午4時參加決賽時，許多人都詢問何處可收看金牌戰，「但由於全國運動會還未正式開幕，所以我們已安排的轉播權未能發揮它的作用」。

下屆全運會2025年舉行，國務院已同意由粵港澳三地聯合承辦，林太稱她將出席全運會閉幕禮，「據說當日亦會有一個授旗儀式，即是將承辦全國運動會的旗幟由陝西省交給粵港澳三地」，她相信澳門特首賀一誠、廣東領導亦會出席，冀趁此機會初步討論三地政府可如何協調合作，辦好下屆全運會。

相關字詞﹕全國運動會 轉播權 開幕禮 香港電台 東京奧運 林鄭月娥

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