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再提重組政府架構 林鄭稱無關連任與否

【明報專訊】特首林鄭月娥下月發表任內最後一份《施政報告》，她昨日再提及重組政府架構，形容是「不能迴避的議題」，冀能備好改組方案交予下屆政府，但強調與自己是否有意連任無關。民建聯主席李慧琼支持改組，盼政府先合併房屋與土地發展；實政圓桌議員田北辰亦支持建議，又認為林太有意連任，指她呼聲最高。

林鄭月娥昨日在出席行政會議前見記者，回應是否有意分拆運輸及房屋局、重組政策局，她說立法會回復理性，並很願意配合行政機關的工作，在這些客觀利好條件下，應思考如何組成政策局對香港未來的發展最有利，「（這）是一個不能迴避的議題」。她日前出席《施政報告》公眾諮詢會時，稱有共識成立政策局推動文化工作，亦會加強土地房屋的協調。

任期剩9月 現應聽意見 交立會討論

現屆政府任期餘下約9個月，林太說難以在任內落實改組，即使立法會通過政府的建議，「但只餘下數個月，是否要局長們調位，而若增設新政策局，又要物色新局長，卻只負責數個月的工作呢？」她稱現時政府應廣泛聽意見，交予來屆立法會討論後，政府再準備改組方案，包括所涉政策局和部門、修訂法例的數目、如何分配首長級職位，並將方案交予下屆政府，「若下一屆政府不喜歡這樣做又如何？那就交予下一屆政府再考慮」，強調與她是否有意參選特首完全無關。

李慧琼認為，必須在新一屆政府上任前完成改組，指下任特首須考慮如何提高施政效能。她稱目前發展局負責開發土地，房屋發展交予運房局，跨局工作拖慢流程，建議將土地及房屋的工作納入同一政策局，形容是社會共識，認為政府可率先着手處理，「成熟一項推一項」。

田北辰：林太有意連任 呼聲最高

田北辰表示，分拆運房局在立法會早有共識，亦認為有需要增設文化局，以推廣中國文化等。他認為林太有意連任，「很多人說外面呼聲最高的是她（林太），我看除了她，甚至沒有其他呼聲……（林太）說了很多跨界別的事情，對於一個無心連任的人，做法較奇怪，因為不應該說那麼多」。

另外，林太接受內地傳媒訪問時說，以前香港不能看得太長遠，是因政治環境太惡劣，新選舉制度下，未來立法會將較理性、平衡、有廣泛代表性，對增強行政主導有利，稱特區政府會按照「十四五」規劃給香港的定位設計未來10年、20年的發展，也希望符合國家對香港的要求。對於立法會及特區政府將換屆，林太說不擔心政策未能延續，「只要是好的政策，只要是為老百姓做事的政策，無論哪一屆政府都必須要執行」。

相關字詞﹕政府架構改組 特首林鄭月娥 施政報告

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