鄧炳強斥滲透校園 記協批漠視真相 指控：13歲都係記者 反駁：根本非記協會員

鄧炳強接受訪問時稱，留意到記協執委會只集中幾間媒體，有「背靠」大量學生會員的情况，又指記協倡議任何人都是記者，「我留意到記協執行委員會來來去去集中幾個媒體，有好多學生喺入面，令人質疑記協嘅代表性」、「13歲學生都係記者，無受過訓練又係記者，同大家認為記者受過專業訓練嘅期望唔同」。鄧稱，記協公信力與它註冊是兩件事，只要任何組織團體違法，包括國安法，都要負責。

本報翻查記協網站中的執委會列表，執委會有11人，僅一人為學生會員，而執委會當中9個正式會員，分別來自8個傳媒機構。

鄧：「背靠」大量學生會員

記協：學生會員僅佔13％

記協發表聲明反駁，指鄧炳強提出的說法「與事實不符，對於有政府高官漠視真相，妄語評斷，本會深表遺憾」。記協稱學生會員僅佔整體會員總數約13%，「理應不能成為本會的『背靠』」。聲明又指《基本法》保障港人的新聞自由，「所謂『人人皆可以是記者』並非本會倡議」，又重申非常關心青少年擔任記者時所面對困難和危險，會主動勸喻青少年遠離危險地方。聲明又表示對於《大公報》未有查證事實深表遺憾。

陳朗昇：看不到記協有違法

記協主席陳朗昇回覆本報稱，記協現有約400個會員，不足60個為學生會員，而去年在母親節反修例運動中採訪的13歲學生「不是、也不可能是記協會員」。

針對政府連番向工會採取行動，陳朗昇稱並無為記協何時需解散設界線，「正式同非正式都討論過，但好開心執委會有共識，未official（正式）發生任何事，都唔會咁容易『執』（結束）」。他說暫時不估計政府下一步，「當然如果走唔切，資產會被凍結，但你問我，我睇唔到（記協）點違反法例……有一啖氣，都會繼續做」。

浸會大學傳理學院新聞系前助理教授杜耀明認為，鄧炳強透過《大公報》清楚表明有意針對記協，但暫時看不到記協有違反任何實質東西，「似乎暴露了根本無什麼實質有力的指控」。他補充，這亦代表新聞自由會進一步受影響，「現在法律制度之下阻止不到，不過行無愧怍心常坦，只可以繼續行落去，作最壞打算、最好準備」。

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