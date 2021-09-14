隔離21天備戰未足 幸調整狀態決賽挫宿敵 李慧詩摘港隊首金 今乘勝戰凱林

不失一場 8年再揚威全運

李慧詩昨自8強賽起，先後直落兩場擊退河北隊的樊永虹及江蘇選手翟菲，決賽面對代表上海的中國隊奧運代表鍾天使，首場後上先拔頭籌。這名34歲港將第二場先起步，但次圈讓出領先，再次憑末圈趕過對手贏出，繼上屆銅牌戰再於此項擊敗對方。李慧詩今次亦是繼8年前的凱林賽後再次揚威全運舞台。

稱對手較年輕 準備較易

李慧詩在日前的爭先賽200米計時資格賽只以第3名過關，時間不及鍾天使和翟菲，但淘汰賽一直未逢敵手，與總教練沈金康賽後一同站上頒獎台最高一級。她上月在東奧為港隊壓軸摘銅後未返港，直接飛往內地入境隔離21日，近日才到洛陽舉行賽事的場館，循序漸進重拾比賽狀態：「因為之前隔離，只是踩了4堂場地課，叫做輕鬆準備今次比賽。今日狀態是比較好的，由早到晚都沒有突然間眼瞓的感覺。」「牛下車神」又稱因全運對手比較年輕，賽程亦不算密集，戰術發揮及準備都較易。她稱今日在凱林賽同樣會以金牌為目標，隊友李海恩亦會上陣支援。

李慧詩在之前3屆全運曾在2013年的競輪賽奪金，又在2017年爭先及凱林兩獲銅牌。

男子麥迪遜覆核錄像 賽果今定

前日男子全能賽負傷奪銅、為港隊今屆獎牌開齋的男將梁嘉儒，昨伙師兄梁峻榮出戰港隊上屆奪銀的男子麥迪遜賽，中段與另外兩隊發動進攻，超前1圈取20分，但衝刺分進帳不多。賽會稱要覆核比賽錄影片段及各項計分紀錄，賽果要押後至今日公布。女子組的楊倩玉與逄瑤則衛冕失敗，在10個衝刺點合共只取5分，13隊中排第6，落後金牌的四川隊22分。展望今日，單車港隊除在女子凱林賽爭獎牌，羅子駿及杜棹熙亦將角逐男子組賽事。至於一連4項的女子全能賽，港隊則派出小將李思穎參戰。

明報記者

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