【Emily】董建華新搞作 開教育頻道

國安法影片附工作紙

有題目要求參考大公

The China Current本周五舉行啟動禮，但網站已上載咗一系列短片及教案。國家主席習近平話要「講好中國故事」，董生嘅頻道網頁簡介就話，會製作影片向香港同海外觀眾介紹中國喺唔同領域嘅發展同成績。頻道話為配合公民科推行，會喺網站提供教材、文稿畀教師上堂用，「引導學生從多角度認識中國」，等佢哋了解國家喺社會文化、改善人民生活、科技創新等嘅發展。

頻道嘅影片分為幾個範疇，包括「我的家在中國」、「今昔香港」、「粵港澳大灣區」等等。Emily睇咗關於香港嘅5條影片，其中一條講國安法，暫時其餘都係董生專訪片段，當中佢批評美國通過《香港人權與民主法案》係鼓勵人去破壞香港。

另外，頻道都有唔少有關國情內容，都係唱好居多，例如短片講新疆棉，話「棉花田都是無人採摘，由收集棉花的小車採摘」。