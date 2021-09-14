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港聞二

【Emily】董建華新搞作 開教育頻道

【明報專訊】取代通識科嘅「公民與社會發展科」（公民科）今個學年喺中四推行，全國政協副主席、前特首董建華又有新搞作，佢旗下機構創辦「The China Current」教育頻道，近日提供影片同教材輔助公民科教師教學。Emily睇過啲短片及教材，其中一條片有關《港區國安法》，簡介咗該法主要罪行同罰則，仲提供有關唐英傑案嘅工作紙，有題目要求學生參考《大公報》同政府新聞網報道，寫番政務司長李家超駁斥外國政客批評該案審訊嘅理據，而提供嘅答案係： 「法庭公開審訊，被告由資深大律師辯護，法庭按事實和證據作出裁決」。

國安法影片附工作紙

有題目要求參考大公

The China Current本周五舉行啟動禮，但網站已上載咗一系列短片及教案。國家主席習近平話要「講好中國故事」，董生嘅頻道網頁簡介就話，會製作影片向香港同海外觀眾介紹中國喺唔同領域嘅發展同成績。頻道話為配合公民科推行，會喺網站提供教材、文稿畀教師上堂用，「引導學生從多角度認識中國」，等佢哋了解國家喺社會文化、改善人民生活、科技創新等嘅發展。

頻道嘅影片分為幾個範疇，包括「我的家在中國」、「今昔香港」、「粵港澳大灣區」等等。Emily睇咗關於香港嘅5條影片，其中一條講國安法，暫時其餘都係董生專訪片段，當中佢批評美國通過《香港人權與民主法案》係鼓勵人去破壞香港。

另外，頻道都有唔少有關國情內容，都係唱好居多，例如短片講新疆棉，話「棉花田都是無人採摘，由收集棉花的小車採摘」。

相關字詞﹕教材 國安法 董建華 公民與社會發展科

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