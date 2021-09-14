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2021年9月14日星期二
港聞二
隔離21天備戰未足 幸調整狀態決賽挫宿敵 李慧詩摘港隊首金 今乘勝戰凱林
李卓耀男單16強止步 港羽隊全畢業
輔警一哥霸官地逾期未還 地署：考慮理據 寬限兩月
租管議案「讓步」 劏房加租上限降至10%
跨境生上學難 逾一成家長辦退學 通關無期 校長憂明年退學潮更盛
網課弊端多 寧內地借讀保港學籍
廉署收5投訴 涉選委選舉籲不投票投白票
澳門立選白票3141張新高 大增兩倍
改性別須完成變性手術 跨性別者上訴指不人道
早與內地通關 澳門健康碼不記行蹤 姚思榮倡「安心出行」加紅黃綠碼 民主黨：不應強制用
新聞背後：中央未言明通關條件 兩地專家先尋方案
浸大「不打針須檢測」延至10．25實施
食衛局再撥逾3億 支持大學新冠研究
立法舉報强制虐兒料需兩年 羅致光：聚焦專業人士刑責
前海擴區 企業料增8倍 拓交易市場 金融法律醫療跨境執業
梁振英：非零和關係 港人「零到一」拓新服務
無罩賊凌晨闖食肆爆格 掠逾萬元財物
今期7142伙居屋售罄 冀明年初推東涌等大屋苑
陳皓桓獄中加控9．15集結
保安：大廈火警演習時昌缺席多年
竹枝打警臂 職訓局畢業生認暴動
兩人非法集結得直 高院：原審官「加入戰場」盤問
尊子漫畫
【Emily】董建華新搞作 開教育頻道
【Emily】昂坪纜車運材功臣 騾女Duffi病逝
【Emily】《洛奇》精神 陪伴中大陳家亮45年
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【Emily】梁美芬：世侄女OCamp嚇親 回家兩星期唔出聲
【Emily】徐英偉沙田落區 遇黨友獻計谷針
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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