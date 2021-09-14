港聞

港聞二

兩人非法集結得直 高院：原審官「加入戰場」盤問

【明報專訊】前年8月3日「旺角再遊行」演變為警民衝突，9人被裁定非法集結，其中一名少年另控管有激光筆亦罪成，分別被判入入更生中心、勞教中心和監禁4至6個月。其中8人早前在高院上訴，一男一女昨日得直，法庭並認同警員供辭有誤差，且原審裁判官對其中一人自辯時盤問的程度已是「加入戰場」，致審訊不公。至於其餘6人則維持原判，須即時服刑。

案中9名被告分別為蕭浩賢（17歲）、鄧榮熙（17歲）、陳駿霆（20歲）、韓明恩（24歲）、廖智峯（23歲）、陳嘉汶（36歲）、伍兆銘（25歲）、方施陽（21歲）及蘇澄怡（24歲）；方施陽早前放棄上訴服刑。伍、蘇兩人上訴得直，伍申請訟費亦獲批。

指警供辭有誤差

高院法官張慧玲於判辭指出，伍、蘇兩人均有出庭自辯，分別稱因前往影印文件和買遊戲卡而路過彌敦道，以及尋找失散朋友，沒參與非法集結。對於拘捕伍的警員先形容遭伍「推開」，再改稱動作為「批」，惟原審裁判官當時信納該警員中文水平不足，張官認為此裁定可商榷；加上伍只有5呎2吋高，警員則形容伍有5呎7吋，有相當誤差。

對於伍兆銘的辯稱，張官亦認為裁判官沒有充分考慮伍的證供，伍所言有可能是真的。而另一上訴人蘇澄怡自辯時，裁判官盤問她的程度已是「加入戰場」，令裁判官不信納蘇，審訊不公。

同案6人上訴駁回

至於其餘6名上訴人因案發時佩戴頭盔、護目鏡的全副武裝，以及他們身處集結人群前方等原因，張官認為控方已證明他們參與非法集結等，駁回上訴。

【案件編號：HCMA372/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴庭 非法集結 旺角再遊行 反修例運動

上 / 下一篇新聞

隔離21天備戰未足 幸調整狀態決賽挫宿敵 李慧詩摘港隊首金 今乘勝戰凱林
隔離21天備戰未足 幸調整狀態決賽挫宿敵 李慧詩摘港隊首金 今乘勝戰凱林
李卓耀男單16強止步 港羽隊全畢業
李卓耀男單16強止步 港羽隊全畢業
輔警一哥霸官地逾期未還 地署：考慮理據 寬限兩月
輔警一哥霸官地逾期未還 地署：考慮理據 寬限兩月
租管議案「讓步」 劏房加租上限降至10%
租管議案「讓步」 劏房加租上限降至10%
跨境生上學難 逾一成家長辦退學 通關無期 校長憂明年退學潮更盛
跨境生上學難 逾一成家長辦退學 通關無期 校長憂明年退學潮更盛
網課弊端多 寧內地借讀保港學籍
網課弊端多 寧內地借讀保港學籍
廉署收5投訴 涉選委選舉籲不投票投白票
廉署收5投訴 涉選委選舉籲不投票投白票
澳門立選白票3141張新高 大增兩倍
澳門立選白票3141張新高 大增兩倍
改性別須完成變性手術 跨性別者上訴指不人道
改性別須完成變性手術 跨性別者上訴指不人道
早與內地通關 澳門健康碼不記行蹤 姚思榮倡「安心出行」加紅黃綠碼 民主黨：不應強制用
早與內地通關 澳門健康碼不記行蹤 姚思榮倡「安心出行」加紅黃綠碼 民主黨：不應強制用
新聞背後：中央未言明通關條件 兩地專家先尋方案
新聞背後：中央未言明通關條件 兩地專家先尋方案
浸大「不打針須檢測」延至10．25實施
浸大「不打針須檢測」延至10．25實施
食衛局再撥逾3億 支持大學新冠研究
食衛局再撥逾3億 支持大學新冠研究
立法舉報强制虐兒料需兩年 羅致光：聚焦專業人士刑責
立法舉報强制虐兒料需兩年 羅致光：聚焦專業人士刑責
前海擴區 企業料增8倍 拓交易市場 金融法律醫療跨境執業
前海擴區 企業料增8倍 拓交易市場 金融法律醫療跨境執業
梁振英：非零和關係 港人「零到一」拓新服務
梁振英：非零和關係 港人「零到一」拓新服務
無罩賊凌晨闖食肆爆格 掠逾萬元財物
無罩賊凌晨闖食肆爆格 掠逾萬元財物
今期7142伙居屋售罄 冀明年初推東涌等大屋苑
今期7142伙居屋售罄 冀明年初推東涌等大屋苑
陳皓桓獄中加控9．15集結
陳皓桓獄中加控9．15集結
保安：大廈火警演習時昌缺席多年
保安：大廈火警演習時昌缺席多年
竹枝打警臂 職訓局畢業生認暴動
竹枝打警臂 職訓局畢業生認暴動
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】董建華新搞作 開教育頻道
【Emily】董建華新搞作 開教育頻道
【Emily】昂坪纜車運材功臣 騾女Duffi病逝
【Emily】昂坪纜車運材功臣 騾女Duffi病逝
【Emily】《洛奇》精神 陪伴中大陳家亮45年
【Emily】《洛奇》精神 陪伴中大陳家亮45年
【Emily】體育園預製鋼架運港
【Emily】體育園預製鋼架運港
【Emily】梁美芬：世侄女OCamp嚇親 回家兩星期唔出聲
【Emily】梁美芬：世侄女OCamp嚇親 回家兩星期唔出聲
【Emily】徐英偉沙田落區 遇黨友獻計谷針
【Emily】徐英偉沙田落區 遇黨友獻計谷針