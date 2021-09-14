兩人非法集結得直 高院：原審官「加入戰場」盤問

案中9名被告分別為蕭浩賢（17歲）、鄧榮熙（17歲）、陳駿霆（20歲）、韓明恩（24歲）、廖智峯（23歲）、陳嘉汶（36歲）、伍兆銘（25歲）、方施陽（21歲）及蘇澄怡（24歲）；方施陽早前放棄上訴服刑。伍、蘇兩人上訴得直，伍申請訟費亦獲批。

指警供辭有誤差

高院法官張慧玲於判辭指出，伍、蘇兩人均有出庭自辯，分別稱因前往影印文件和買遊戲卡而路過彌敦道，以及尋找失散朋友，沒參與非法集結。對於拘捕伍的警員先形容遭伍「推開」，再改稱動作為「批」，惟原審裁判官當時信納該警員中文水平不足，張官認為此裁定可商榷；加上伍只有5呎2吋高，警員則形容伍有5呎7吋，有相當誤差。

對於伍兆銘的辯稱，張官亦認為裁判官沒有充分考慮伍的證供，伍所言有可能是真的。而另一上訴人蘇澄怡自辯時，裁判官盤問她的程度已是「加入戰場」，令裁判官不信納蘇，審訊不公。

同案6人上訴駁回

至於其餘6名上訴人因案發時佩戴頭盔、護目鏡的全副武裝，以及他們身處集結人群前方等原因，張官認為控方已證明他們參與非法集結等，駁回上訴。

【案件編號：HCMA372/20】

（反修例風暴）