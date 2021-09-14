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港聞二

竹枝打警臂 職訓局畢業生認暴動

【明報專訊】前年8月觀塘區遊行演變為警民衝突，3男被控暴動，其中一名涉以竹枝打警員手臂的職訓局畢業生，昨在區域法院承認暴動罪，襲警罪則存檔法庭，還押至下周一再訊。辯方求情稱，被告在現場氣氛感染下「一念之差」加入暴動，沒有向警方投擲汽油彈及磚頭。同案一名被告疑潛逃，另一名被告則不認罪受審。

同案一人疑潛逃 一不認罪

首被告吳仲謙（25歲）早前疑潛逃至台灣，被法庭頒發拘捕令。次被告謝灼華（24歲）及第三被告周健豪（27歲）原定昨日受審，次被告其後承認暴動罪。

辯方求情稱，謝灼華從職業訓練局文憑課程畢業，來自基層家庭，他因本案已學到沉重一課，明白要用正確方法服務社會。辯方表示，他被捕時，只差一兩個彎口就到達遊行終點，因「一念之差」加入暴動，但沒有參與丟磚等的暴力行為，案中沒有領導角色。

求情稱沒參與暴力行為

據次被告承認案情稱，前年8月24日下午1時半有一場獲批不反對通知書的遊行。其後約20人在牛頭角警署（現已遷到啟德協調道）外設路障，警方發出警告後，部分人拒絕離開，約10人向警方防線丟磚頭和照射激光筆。一名總督察嘗試截停示威者，反遭數人以棍枝襲擊。次被告衝向總督察，以竹枝敲打對方的左前臂，隨即被捕。

開案陳辭則稱，第三被告戴上防毒面具，與示威者站在一起，警方向前驅散時，他轉身逃跑但遭制服。

督察邢展豪供稱，當日下午約3時許收到指示到兆業街、偉業街交界設防線，抵達現場時看到約300名示威者，部分人以雜物設置路障，霸佔偉業街東行線，警方多次舉旗警告。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 205/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕潛逃 暴動罪 牛頭角警署 反修例運動

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