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保安：大廈火警演習時昌缺席多年

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火致兩消防員殉職，死因聆訊昨踏入第九日。涉事大廈的保安主管供稱，在職逾6年間，時昌迷你倉沒有參與一年一次的大廈火警演習，「通告派出去，他不參與，又無理由強迫」。負責檢查消防設備的外判商則稱，起火前約一個月完成大廈的維修保養，消防設備「全部合格」。

曾問報警否 「時昌話搞得掂」

庭上透露，淘大工業村業主為恒隆地產。受僱於恒隆地產的淘大商場保安主管陳滿根表示，他負責管理其他外判商的物管工作，範圍包括淘大工業村。2016年6月21日早上近11時，他稱收到同事通知淘大工業村發生火警，兩分鐘內趕到大廈的天井位置，發現有煙冒出後報警。他稱曾問保安員袁志強會否報警，對方回應「時昌（迷你倉）話佢哋搞得掂」。

保安自行報警 「有煙就要報」

陳滿根說，消防員很快到場，他先致電上司和敲碎火警鐘玻璃，然後帶領消防員到起火的3樓迷你倉。被問到為何報警，他強調，「不理大火細火，有煙攻出來就要報警」。他稱印象中，時昌迷你倉從2010至2016年一直沒參與大廈的火警演習。

消防商：大廈設備事發前修妥

怡華專業工程公司東主黎民中供稱，其公司是《消防（裝置及設備）規例》下的註冊消防服務承辦商，2005年開始承辦恒隆地產的外判維修服務，基本上每年檢查一次淘大工業村的防火設備。文件顯示，恒隆地產於事發前逾4個月、即2016年2月邀請怡華就消防年檢報價。隔了一個月，怡華向恒隆地產發出消防保養報告，列明需要維修的項目和價錢，包括1樓的火警鐘、多個樓層的滅火筒等。同年5月，恒隆按照怡華的報價付款後，怡華發出一份證明書，證明淘大工業村的消防設備已維修妥當。

黎透露，整座淘大工業村有21個滅火筒、4個消防栓及4個消防喉轆，不過相關設備大多位於大廈的公共地方，不屬於時昌迷你倉租用範圍，如果租戶自行添置消防設備，須自行聯絡消防承辦商檢查。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

明報記者

（迷你倉大火）

相關字詞﹕時昌迷你倉 殉職消防員 淘大工業村迷你倉大火 死因研訊

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