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今期7142伙居屋售罄 冀明年初推東涌等大屋苑

【明報專訊】今期居屋逾7100個單位昨日售罄，自5月31日起揀樓後，前後花約3個半月完成銷售。據了解，房委會資助房屋小組委員會預料今年11月討論下期居屋銷售計劃。有房委會委員估計，北角渣華道單幢居屋、東涌第54區裕雅苑、沙田安睦街第一期等，或會於下期推售，預計明年第一季有望接受申請。

今期居屋合共推售7142個單位，包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，4屋苑涉7047伙，另有95個是重售貨尾單位。其中啟翔苑、彩禾苑、錦駿苑較早前已經售罄；餘下700個是山麗苑單位，房委會上月31日起安排單人申請者揀樓。

房委會表示，昨日有29名綠表單人申請者揀樓，最後一個山麗苑單位獲選購，即所有單位售罄，包括綠表2307個及白表4835個。

房委會委員招國偉表示，今期居屋綠表相對白表比例調整至4：6，白表人士仍較快完成揀樓，反映白表選購意欲較高，加上未來仍有綠置居計劃給予綠表人士申請，他認為下期居屋仍可沿用4：6的綠表白表比例。

招國偉續稱，按房委會資料估計，下期居屋推售項目料包括大型屋苑、位於東涌第54區的裕雅苑，以及北角渣華道的單幢居屋、沙田安睦街第一期、九龍城高山道，甚至是啟德或安達臣道項目，估計明年第一季可接受申請。

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