無罩賊凌晨闖食肆爆格 掠逾萬元財物

偷走散銀箱多部平板電腦

現場為青山道234號地下佳記美食，職員昨早6時許返回店舖準備營業時，發現收銀櫃枱一片凌亂，有被搜掠痕迹，遂報警求助。初步點算損失銀頭及多部平板電腦，總值約1.6萬元。警方接報到場調查，並翻查店舖閉路電視，案件列盜竊處理，暫時沒有人被捕，由深水埗警區刑事調查隊跟進。現場消息指，初步相信賊人由後巷爬入店舖露天的「後欄」，再用工具撬毁金屬門後，入內爆竊。

據了解，店舖裝有多部閉路電視，拍到一名無口罩、戴鴨舌帽和手套的男子，約於昨凌晨3時許，持電筒由後門進入食肆，不停在收銀櫃枱附近搜掠，將載有銀頭的錢箱及平板電腦放在膠箱，從原路離去，過程約10分鐘。

店舖負責人黃先生向本報記者表示，食肆開業約兩年，從沒發生爆竊案件，賊人盜去主要放硬幣銀頭的錢箱，幸沒找到紙幣存放地方，經詳細點算始發現不僅損失店舖的平板電腦，連同員工的私人平板電腦亦被盜去。黃續指，附近菜檔職員發現近日有可疑人物到該處察看，疑是了解環境後才爆竊。