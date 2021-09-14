梁振英：非零和關係 港人「零到一」拓新服務

徐澤：想香港內地保持距離「太可笑」

全國港澳研究會會長、港澳辦前副主任徐澤透過視像發言，指深圳已就深港合作向香港展開雙臂，但香港新界北地區似乎未有太大動靜；又指若仍有人希望香港與內地保持距離，「那就未免太可笑」。陳茂波發言時表示，真正可能削弱香港優勢的，是當大機遇在前面之際，缺乏站高望遠的胸懷和視野，欠缺對繁榮前景的想像力，「猶豫、裹足不前才是我們最需要擔心的事」。

梁振英表示，香港與前海之間不是「零和關係」，指兩地現時不存在的服務、產品等，可透過合作「由零到一」而產生。他舉例，內地為最大的知識產權註冊地，現時從事有關工作的本地律師也不多，建議律師到前海提供香港式的知識產權服務，而海事紛爭也是本地律師可發展的方向，認為本港律師稍作培訓後可勝任。

香港政策研究所法治研究中心主任、律師會會長陳澤銘建議，在前海推動大量採用香港法律為通用法律，包括用於內地商家之間的合約，而不限於現時涉及港商的民事合約，才有機會採用香港法律。他又建議，研究連繫本港中小型律師樓與前海中小企，為法律界提供更多機會。

蔡冠深：港人可「西進」橫琴發展

《橫琴方案》主要集中澳門與橫琴的合作，包括為澳門發展中醫藥、文旅會展商貿、現代金融等產業，但粵港澳大灣區企業家聯盟主席、全國政協常委蔡冠深指出，當中不乏香港的強項，亦可參與其中，共同進入大灣區市場，「以前講『北上』，𠵱家可『西進』」。

（大灣區）