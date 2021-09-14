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港聞二

前海擴區 企業料增8倍 拓交易市場 金融法律醫療跨境執業

【明報專訊】深圳市政府昨舉行記者會，進一步講解前海合作區之後的發展。深圳市官員透露，前海擴區後「四上」企業（規模以上工業企業及服務業企業、資質等級建築業企業、限額以上批發零售住宿餐飲企業）數量和固定資產投資，將可增加8.4倍和2.9倍，為前海現代服務業發展提供更廣闊空間；同時金融開放、服務貿易、專業互認、創業就業等方面也有新安排，例如增設更多專業交易市場、便利深港金融從業員跨境執業、放寬香港醫療機構准入等。

深圳市發改委主任郭子平指出，擴區後前海企業數目和固定資產投資大增，因為新範圍包括寶安機場、會展新城、海洋新城，這些區域已擁有產業功能，加上日後可享前海的產業支持政策，可為前海現代服務業的發展提供更廣闊空間，具體可從六方面體現，一是能推動金融業開放發展，增設更多專業交易市場；二是加快發展科技服務業；三是推動國際會展業；四是培育現代海洋產業；五是能吸引更多港澳專業服務機構和人才執業；六是有空間培育新型服務業。

擴e站通服務 一站式辦理政務事項

另一方面，前海亦將繼續推進深港兩地銜接，據前海管理局常務副局長黃曉鵬表示，前海將豐富港澳e站通一站式政務辦理功能，可辦理事項會愈來愈多；逐步放寬和取消跨境交付、境外消費等相關要求，擴大服務貿易對港澳開放。

金融方面，將研究推動深港金融從業員跨境執業便利化試點。此外，前海將支持區內企業機構選用香港法律作為合同依據，約定香港作為仲裁地，以及支持港澳高水平醫院在前海設立機構。

倡企業合約依港法律 放寬引進港醫院

為進一步便利金融、法律、稅務、會計、建築、醫療等領域的港澳專業人士在前海跨境執業，前海將在現行制度的基礎上，研究更自由方便的跨境執業管理方法，進一步在教育、醫療、文化旅遊等領域擴大對港澳開放，包括建設優質港人子弟學校、放寬香港醫療機構准入條件，並允許按照港澳標準開辦醫院，以及展開跨境醫療轉介和香港醫療保障異地結算服務試點。另外亦將與香港探索推動兩地跨境貿易便利，包括檢驗檢疫規則銜接和標準互認，探索推進跨境知識產權維權服務保障等。

明報記者

（大灣區）

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