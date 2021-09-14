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立法舉報强制虐兒料需兩年 羅致光：聚焦專業人士刑責

【明報專訊】立法會福利事務委員會昨開會，討論強制教師、醫療人員、社工等專業人士舉報虐兒個案的立法建議。勞工及福利局長羅致光料立法需時兩年，作公開諮詢及修訂相關專業守則，亦將保障舉報者的身分免被泄露。他又稱，傾向集中處理專業人士刑責，以免舉報虐兒個案法例「過辣」，影響非專業人士義務照顧及關心兒童。

憂範圍過寬 義務照顧者卻步

民建聯梁志祥關注，法例會否涵蓋其他兒童密切接觸者如同住家人、鄰居等。羅致光則憂慮法例涵蓋範圍過寬，令義務照顧兒童的非專業人士卻步；過往虐兒案例中，法庭認為即使無證據顯示同住家人有參與虐兒，惟仍有保護兒童的責任，判處刑罰亦相當重，故暫集中訂明專業人士的刑責。至於是否需包括警員、房署職員等可能發現虐兒的公職人員，羅致光則認為，公務員守則規定所有公職人員均要舉報任何罪案，日後可再制定守則，處理公職人員的職務與舉報虐兒無關的情况。

公職人員涵蓋否 羅：日後再定守則

實現圓桌田北辰關注，法例保護範圍會否擴展至16歲以上容易受傷的人。羅致光說，強制舉報機制具爭議，若範圍過闊，立法會較複雜，需時完成配套工作，傾向集中火力針對社會關注的虐兒事件。

羅致光表示理解業界對立法有憂慮，會公開諮詢，加上有專業守則訂明與受助人關係及保密協議等，可能與舉報制度有矛盾，部分守則亦是附屬法例，需時調整，料需兩年時間立法。

相關字詞﹕虐兒 強制舉報機制

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