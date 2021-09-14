浸大「不打針須檢測」延至10．25實施

本港增一輸入 多一患者不治

昨公布確診的26歲男子，於9月11日乘搭航班QR818從卡塔爾抵港，同日出現病徵。醫管局公布新增一名患者離世，涉及住院超過一年的67歲男病人，他獲解除隔離令後繼續留院，其後情况惡化，延至前日不治。患者生前於油麻地新填地街賣中藥，感染源頭不明。本港累計213名確診者離世。

浸大行政副校長暨秘書長鄒靄雲昨日去信師生，公布押後實施打針或定期檢測的措施。鄒在信中稱，鑑於部分師生對在原定日子遵守新措施有困難，故將延至下月25日實施相關措施。如學生有醫療原因未能打針，或無法負擔檢測費用，可聯繫學生事務處或持續教育學院查詢申請資助詳情。

此外，食物及衛生局長陳肇始昨到機場視察。她到設於機場禁區內的臨時樣本採集中心，視察經「回港易」抵港者「檢測待行」的流程，包括在「回港易」專屬等候區等待檢測結果的安排。她隨後聽取食安中心人員介紹抽驗冷凍食品的情况，截至9月12日，食環署已抽取逾1.6萬個進口冷凍食品或其包裝作病毒檢測。

（新冠疫情）