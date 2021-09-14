港聞

港聞二

新聞背後：中央未言明通關條件 兩地專家先尋方案

【明報專訊】香港至昨日已連續27日沒錄得本地個案，特首林鄭月娥上周亦提及，已向中央提出兩地專家對接商討通關，而立法會多名議員亦不斷提出香港引入類似內地的健康碼，兩地便有條件通關。綜合不同政府官員說法，中央其實沒有具體開出通關的條件，先由兩地專家找出兩地在疫下通關的共通點，會是較為務實的做法，而是否必須引入內地建康碼系統則言之尚早。

內地關注打針進度追蹤效率

一名政府中人表示，在正式討論場合上，內地官員一直沒有明確說明通關條件，但他們十分關心香港的接種疫苗進度、爆疫時追蹤和圍堵，以及外防輸入的能力等；而內地一貫做法，防疫措施須由專家確認， 而過去香港官員北上與內地官員開會討論抗疫工作時，香港專家亦有時隨團北上給意見，因此是次特首向中央提出由專家對接討論，是希望兩地專家找出共同可接受的通關條件，以便高層決定。

港官：引健康碼不難 須弄清何形式

對於有建制議員建議香港引入類似內地的健康碼，另一政府官員表示，技術上並不困難，反而是兩地要弄清楚可接受什麼形式的健康碼。內地的健康碼是一套實名登記下可追蹤的程式，但早已與內地通關的澳門，只是有實名登記但沒追蹤功能的健康碼，較內地健康碼寬鬆；因此，究竟香港是否一定要採用內地健康碼才能通關，現階段言之尚早。

明報記者

（新冠疫情）

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