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早與內地通關 澳門健康碼不記行蹤 姚思榮倡「安心出行」加紅黃綠碼 民主黨：不應強制用

【明報專訊】中港兩地正研究雙向免檢疫通關，不少建制派提出本港要推行有追蹤功能的健康碼或類似系統，以便讓內地安心與本港通關，不過，一年多前已與內地通關的澳門，健康碼並無追蹤和記錄行蹤功能，只作健康申報。旅遊界立法會議員姚思榮建議，港府可在安心出行基礎上加入紅、黃、綠碼，分辨用戶風險，但須強制使用，才可讓內地放心通關。民主黨醫療政策發言人袁海文則認為，澳門健康碼沒追蹤功能也能通關，內地未開出通關條件，即使有追蹤軟件也不一定能通關，不應強制港人用安心出行。

內地入街舖亦要掃碼 澳版似網上健康申報

中港澳現用不同防疫系統，內地和澳門都有健康碼，但設計不同。內地以健康碼作為社區防疫措施，屬實名制，已通過核酸檢測或完成隔離者會有綠碼。據本報記者在廣東經驗，政府部門、公共場所、車站機場、商場百貨甚至路邊店舖食肆都貼出健康登記二維碼，供訪客掃碼；政府機構、商場、銀行及部分公眾場所門口有保安，確保入內者掃描展示綠碼。

確診病例或無徵狀感染者、疑似病例、密切接觸者和次密切接觸者、正接受集中隔離或居家隔離者等健康碼會維持紅或黃碼，禁進出上述場所；完成檢測或隔離等會轉為綠碼。若有場所出現確診者，潛伏期內曾進出有關場所的人，健康碼或變黃色。

上月爆疫 澳靠「天眼」追查蹤迹

澳門的健康碼則類似網上健康申報系統，據澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心資料，用戶要填姓名、證件號碼、電話等個人資料，並申報有否出現病徵、有否接觸史和外遊史等，系統會產生紅、黃、綠健康碼，進入部分公共場所需出示綠碼。澳門健康碼沒行蹤紀錄和追蹤功能，澳門上月出現本土疫情，《力報》和《濠江日報》引述治安警察局行動及通訊處長馬超雄稱，當局是透過「天眼」助追蹤患者活動軌迹。澳門疾病預防控制中心傳染病防制暨疾病監測部梁亦好當時稱，正研究推類似香港安心出行的應用程式。

澳門旅遊業議會會長胡景光稱，在澳門入餐廳、酒店等都要出示綠碼，但毋須掃描二維碼，有確診時當局會公布確診者行蹤，呼籲與確診者行蹤重疊者聯絡當局登記，登記者的健康碼會轉色；若要到內地，則可在澳門健康碼內的鏈接前往廣東「粵康碼」系統，填寫回鄉證等資料，以獲得粵康碼綠碼。

姚思榮表示，據他所知，內地健康碼用電訊商手機定位資料，若有確診者到某場所，同時段到同一場所者健康碼會轉色，若香港要推類似系統，需用戶授權電訊商用定位資料追蹤，但礙於市民對私隱等關注，會較困難。他建議在安心出行加紅、黃、綠碼，若用戶曾到疫區，就不能獲綠碼。不過，他認為若要促進通關，應強制用安心出行，否則內地也會擔心市民不主動描安心出行，便無法準確評估風險。

工聯倡推可追蹤版 民主黨：澳無亦可通關

工聯會內地諮詢服務中心總主任陳秀欽認為，安心出行與內地健康碼沒互通，內地無法檢視港人過去14日行蹤，影響通關，她認為港府應推有追蹤功能的港版健康碼，讓有需要會到內地的市民選擇使用。

袁海文認為，內地仍未提出通關條件，澳門沒追蹤功能的健康碼也能通關，香港沒必要「咩都畀凸」。他不認同強制用安心出行，因本港疫情穩定，過往亦見不到安心出行很有效；若內地提出港版健康碼是通關條件之一，也不應強制用，而應讓有需要北上的港人使用。但他擔心有需要北上出差的港人或受僱主壓力，在港也要用具追蹤功能的健康碼。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 追蹤 安心出行 健康碼

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