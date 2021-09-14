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港聞二

改性別須完成變性手術 跨性別者上訴指不人道

【明報專訊】3名由女變男的跨性別人士因擔心手術風險，在未有完成整個性別重置手術的情况下，向入境處申請更改身分證性別遭拒，3人認為政策間接構成性別歧視及違反《人權法》，提出司法覆核被裁定敗訴，其中兩人提出上訴，高等法院上訴庭昨進行遙距聆訊。上訴方稱手術風險高，現行政策須完成重置手術，才獲准更改身分證上的性別，認為做法不人道。

上訴人為Q及謝浩霖；答辯人為人事登記處處長。兩名上訴人出生時均為女性，並已切除胸部及接受荷爾蒙治療，但未完成移除子宮卵巢、建造人工陰莖的手術。其英國護照或英國國民（海外）護照均已更改性別為男性。

手術有風險 英美例只須醫生證明

代表上訴人的英國御用大律師Dinah Rose陳辭稱，性別重置手術具一定風險，事後或會留疤，甚至會引發併發症，不少跨性別人士不願意做整個手術。上訴方引述專家報告指出，是否完成手術並非更改性別的唯一指標，又舉例稱英美等國家，跨性別人士出示醫生證明，不須進一步做手術已可獲准更改證件性別。

上訴方續稱，現時本港的政策規定除非該跨性別人士有身體殘缺，否則須完成重置手術，才獲准更改身分證上的性別，本案兩名上訴人基於手術的風險仍未完成整個手術，惟兩人在日常生活中須出示寫上「女性」的身分證，因而遭到岐視，上訴方認為政策令跨性別人士須二擇其一是不人道，亦有違《人權法》。

首席法官潘兆初一度關注本港設有的「性別承認跨部門工作小組」會否構成任何影響，上訴方稱小組於2017撰寫諮詢文件後，至今未見立法會跟進。聆訊今續，並由政府一方陳辭。

【案件編號：CACC 183-4/19】

相關字詞﹕上訴庭 人權法 性別平等 跨性別人士

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