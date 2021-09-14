澳門立選白票3141張新高 大增兩倍

廢票逾2000張 連白票佔近4％

本屆選舉的投票率首次不足五成，較2017的第六屆立法會選舉，投票率下跌近15個百分點，投票人數少近38萬人。白票數量則是回歸以來最多，較上屆的944張增逾兩倍；白票及廢票佔總票數約3.8%。昨早的核票過程中，顯示部分廢票上寫有「垃圾選舉」、「DQ（取消參選資格）」等字樣。

選管會指投票率低因疫情天氣

澳門的民主派於選前被大規模DQ，立法會選舉管理委員會認為並非投票率下跌的主因。選管會主席唐曉峰表示，「當然部分人或有他自己的選擇，但選管會的理解是這段時間受疫情的影響相對比較大」，稱防疫措施下，部分在外地的選民返澳投票須隔離，對他們構成不便；加上投票日天氣酷熱且有雷雨，或會影響投票意欲。

澳門立法會共有33個議席，直選佔14席，半數成功連任。澳門民聯協進會施家倫得票最高，該會共取得3席；資深議員高天賜所屬的新希望獲得兩席，高成功連任。