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澳門立選白票3141張新高 大增兩倍

【明報專訊】澳門第七屆立法會選舉前日舉行，是推行「愛國者治澳」後首次立法會選舉。直接選舉有大約13.7萬人投票，投票率為42.38%，是1999年回歸以來最低；白票共有3141票，數量是回歸以來最多；廢票則有2082張。總核算委員會昨日核票，在大屏幕上展示的廢票，部分被塗鴉並寫上英文粗口、「垃圾」、「醜」等字句。

廢票逾2000張 連白票佔近4％

本屆選舉的投票率首次不足五成，較2017的第六屆立法會選舉，投票率下跌近15個百分點，投票人數少近38萬人。白票數量則是回歸以來最多，較上屆的944張增逾兩倍；白票及廢票佔總票數約3.8%。昨早的核票過程中，顯示部分廢票上寫有「垃圾選舉」、「DQ（取消參選資格）」等字樣。

選管會指投票率低因疫情天氣

澳門的民主派於選前被大規模DQ，立法會選舉管理委員會認為並非投票率下跌的主因。選管會主席唐曉峰表示，「當然部分人或有他自己的選擇，但選管會的理解是這段時間受疫情的影響相對比較大」，稱防疫措施下，部分在外地的選民返澳投票須隔離，對他們構成不便；加上投票日天氣酷熱且有雷雨，或會影響投票意欲。

澳門立法會共有33個議席，直選佔14席，半數成功連任。澳門民聯協進會施家倫得票最高，該會共取得3席；資深議員高天賜所屬的新希望獲得兩席，高成功連任。

相關字詞﹕愛國者治澳 澳門立法會

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