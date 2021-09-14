廉署收5投訴 涉選委選舉籲不投票投白票

指會要求平台刪疑違法內容

廉署表示，新選舉制度下選委會的界別有調整，初次被納入的新增界別分組，是廉署重點宣傳教育對象，以免他們因不熟悉法例而誤墮法網；自5月開始至今，已接觸近200個相關團體，並安排了逾130場法例簡介會。

廉署提醒，選舉期間，候選人和選民在舉辦或參與一些場合，如當中有提供利益、飲食或娛樂的情况，應注意是否涉及賄選的違法行為，主辦機構亦應考慮公眾觀感，應盡量避免「瓜田李下」招致嫌疑。

稱會重點向新界別宣傳 免誤墮法網

至於會招致選舉開支的行為，包括支持者為支持某候選人，自行印刷及派發傳單，在地區活動宣傳該候選人；網上宣傳包括上網費、製作網上廣告的設計費用等，均屬候選人的選舉開支；而未得候選人授權而幫他招致選舉開支屬違法；但網民主動在候選人網上選舉廣告內回應或「讚好」，則毋須事先取得同意。

另外，調查人員將於選委會選舉投票日到訪及巡視各個票站，即時處理有關《選舉(舞弊及非法行為)條例》的投訴及查詢，並適時採取執法行動。

中小企界憂倒閉潮 籲通關

新增界別之一的中小企業界別佔15席，分別來自全港各區工商聯、中小型企業總商會及中小型企業聯合會3個表列團體的15名候選人，全部自動當選。15名候選人昨日會見傳媒，提出5項政綱，包括致力發展中小企業、推動融入國家發展、解決營商困難等，冀爭取早日雙向通關，恢復中小企的正常內地業務。

全港各區工商聯永遠會長兼秘書長張偉儒表示，過去兩年，未能轉型的中小企都在虧損，部分靠政府資助計劃支撐，他擔心再不通關，本港中小企將面臨倒閉，盼望政府在防疫的同時，能逐步通關，稱呼政府的任何的資助都不如恢復疫情前營商環境的幫助大。