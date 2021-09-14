廉署收5投訴 涉選委選舉籲不投票投白票

【明報專訊】選委會選舉周日（19日）舉行，本報向廉署查詢相關工作，廉署回覆稱截至9月5日共接獲5宗投訴，其中4宗可追查，包括懷疑涉在選舉期間藉公開活動煽惑他人不投票或投廢票等。執法方面，廉署稱執行處會作內部調配，加強人手，以便迅速、有效地處理及打擊任何有關選舉舞弊及非法行為，如發現有人在選舉期間於社交媒體平台或網站，煽惑他人不投票或投無效票，廉署會主動要求相關的社交媒體平台或網站刪除這些可能違法的內容。
指會要求平台刪疑違法內容
廉署表示，新選舉制度下選委會的界別有調整，初次被納入的新增界別分組，是廉署重點宣傳教育對象，以免他們因不熟悉法例而誤墮法網；自5月開始至今，已接觸近200個相關團體，並安排了逾130場法例簡介會。
廉署提醒，選舉期間，候選人和選民在舉辦或參與一些場合，如當中有提供利益、飲食或娛樂的情况，應注意是否涉及賄選的違法行為，主辦機構亦應考慮公眾觀感，應盡量避免「瓜田李下」招致嫌疑。
稱會重點向新界別宣傳 免誤墮法網
至於會招致選舉開支的行為，包括支持者為支持某候選人，自行印刷及派發傳單，在地區活動宣傳該候選人；網上宣傳包括上網費、製作網上廣告的設計費用等，均屬候選人的選舉開支；而未得候選人授權而幫他招致選舉開支屬違法；但網民主動在候選人網上選舉廣告內回應或「讚好」，則毋須事先取得同意。
另外，調查人員將於選委會選舉投票日到訪及巡視各個票站，即時處理有關《選舉(舞弊及非法行為)條例》的投訴及查詢，並適時採取執法行動。
中小企界憂倒閉潮 籲通關
新增界別之一的中小企業界別佔15席，分別來自全港各區工商聯、中小型企業總商會及中小型企業聯合會3個表列團體的15名候選人，全部自動當選。15名候選人昨日會見傳媒，提出5項政綱，包括致力發展中小企業、推動融入國家發展、解決營商困難等，冀爭取早日雙向通關，恢復中小企的正常內地業務。
全港各區工商聯永遠會長兼秘書長張偉儒表示，過去兩年，未能轉型的中小企都在虧損，部分靠政府資助計劃支撐，他擔心再不通關，本港中小企將面臨倒閉，盼望政府在防疫的同時，能逐步通關，稱呼政府的任何的資助都不如恢復疫情前營商環境的幫助大。